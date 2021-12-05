Yeğenini öldüren dayı, ormanda yakalandı
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Hasan Homak'ı (46) tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Meşe (60), jandarma tarafından ormanda yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Böcekli beldesi Gümüş Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Homak ile dayısı Hüseyin Meşe arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Çıkan kavgada Meşe, yanındaki pompalı tüfekle Homak'a ateş etti. Homak kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Homak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Homak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Kaçan Meşe'yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yakınlardaki ormanı ablukaya aldı. Ormanda saklandığı belirlenen Meşe, jandarmanın sıkı takibi ile yakalandı. Jandarma karakoluna götürülen Meşe, işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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