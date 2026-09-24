Yeğenlerine cinsel istismar iddiasıyla yargılanan dayıya beraat! Karar istinafa taşınacak

Ankara’da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.Ç’nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında başlatılan soruşturma sonucunda dayı R.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık R.Ö'nün yeğenlerine "cinsel istismarda" bulunduğu belirtildi.

Sanık R.Ö’nün çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi cezası istendi. İddianamede, soruşturma sırasında hazırlanan Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporunda da "çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu" ifade edildi.

Sanık R. Ö’nün tutuksuz yargılandığı davada, karar duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur çocuğun avukatları, Aile Bakanlığı vekili, mağdur çocuk babası, dedesi ve amcası katıldı. Sanık ve sanık avukatı ise Elazığ’dan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sanık R.Ö'nün "suçu işlediğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını ifade eden mağdur çocuk vekili, "Dosya itibarıyla özellikle mağdur çocukların beyanı ve dosyadaki raporlar doğrultusunda biz sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Baba Fikri Çelik de "Ben her zaman çocuklarımın arkasındayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Aile Bakanlığı vekili de mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Ö. de savunmalarını tekrar etti, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme Heyeti, taraflar arasında husumet bulunduğuna ilişkin tespitler, mağdur çocukların beyanları arasındaki çelişkiler, yeminli tanık anlatımları ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirerek üzerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2016 ve 2019 doğumlu iki çocuk mağdura yönelik eylemleri nedeniyle dayıları R.Ö. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/16558 Esas sayılı iddianamesiyle kamu davası açıldı.

Soruşturma, 2016 doğumlu mağdur çocuğun 14 Ağustos 2024 tarihli ifadesinde, 2024 yılının kış aylarında Ankara’da bulundukları dönemde dayısının kendisine yönelik cinsel nitelikte eylemlerde bulunduğunu ve benzer eylemlerin kardeşine de gerçekleştirildiğini ileri sürmesi üzerine başlatıldı. Mağdur çocuk, olayı 3 Ağustos 2024 tarihinde babasına anlattıktan sonra kolluk birimlerine müracaat edildi.

2019 doğumlu diğer mağdur çocuk ise ilk beyanında dayısının kendisine kötü bir davranışta bulunmadığını ifade etti. Çocuk İzlem Merkezi’nde 2 Ekim 2024 tarihinde alınan ifadesinde de dayısının kendisine yönelik cinsel nitelikte bir eylemde bulunmadığını, buna karşılık babasına ilişkin farklı iddialarda bulunduğunu söyledi. Bu nedenle iki mağdur çocuğun sanığa isnat edilen eylemlere ilişkin anlatımları arasında çelişki bulunduğu değerlendirildi.

Soruşturma aşamasında R.Ö. hakkında Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/572 sorgu sayılı kararıyla, CMK’nın 109/3-b maddesi kapsamında haftada bir gün kolluk birimine başvurmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sanık hakkında gözaltı veya tutuklama tedbiri uygulanmadı.

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından taraflar arasındaki ilişkilerin ve önceki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Elazığ’daki farklı ceza ve aile mahkemelerinde bulunan dosyalar ve Ankara Batı 14. Asliye Ceza Mahkemesinin ilgili dosyası yargılama dosyasına kazandırıldı.