Yeğenlerine cinsel istismarda bulduğu iddiası: 42 yıl hapsi istenen dayının yargılandığı dava ertelendi

Sanık Resul Özdemir'in çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi istendiği davanın ikinci duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya sanık Resul Özdemir, SEGBİS üzerinden katıldı. Mağdur çocukların babaannesi ve dedesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, bir önceki duruşmanın SEGBİS kayıtlarının henüz çözümlenmediğini ifade ederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Eylül’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.H.Ç.’nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını ''Dayım bize böyle yaptı” diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2024 yılında şikayette bulunmuştu.

Dayısıyla Elazığ'da aynı evde yaşayan 5 yaşındaki kızının devlet korumasına alınmasını isteyen baba Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Bakanlık önünde basın açıklaması yapmış ve dilekçe vermişti.

Elazığ Çocuk Mahkemesi de "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak acil koruma altına alınması" kararını vererek kız çocuğunu koruma altına almıştı.