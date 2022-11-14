Kayseri'de baltalı cinayet: Yengesini katletti, ağabeyi kalp krizinden yaşamını yitirdi
Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76) ile kardeşinin eşi Fatma Topçu'ya (73) baltayla saldırdı. Olayı gören Abdullah Topçu da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.
Burada, Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, iddiaya göre balta ile yengesine saldırdı.
Yatalak hasta olduğu öğrenilen ağabey Abdullah Topçu, olaya tanık olmasının ardından kalp krizi geçirdi.
ÇİFT ÖLDÜ, FAİL GÖZALTINDA
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- DHA, şüpheli kadının kaçış anlarını paylaştı
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama