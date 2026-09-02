Yeni adli yıl başladı: Gözler İBB davası, belediye dosyaları ve istinafta

Gözaltı ve tutuklamalar ile siyasi ve toplumsal gündemin merkezine yerleşen davaların gölgesinde 2026-2027 adli yılı başladı. Yeni adli yılda İBB Davası’nın görülmesine devam edilecek, Aziz İhsan Aktaş Davası’nda verilen hükümler istinafa taşınacak. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Beykoz belediyelerine ilişkin davalar sürerken, Şile Belediyesi Davası’nda yargılama başlayacak. İddianamesi yeni tamamlanan Bayrampaşa Belediyesi dosyasında ise duruşma takviminin netleşmesi bekleniyor. Tutuklu Adalar, Ataşehir, Silivri ve Üsküdar belediye başkanları da haklarındaki iddianamelerin hazırlanmasını bekliyor.

2026-2027 adli yılı 1 Eylül itibarıyla başladı. Bugün, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dönmez, “Adalet, hukuk devletinin temelidir. Vatandaşın devlete duyduğu güvenin en güçlü teminatıdır. Bizim hedefimiz, hızlı ama eksiksiz, etkin ama hakkaniyetli, kararlı ama hukuka bağlı bir adalet anlayışıdır” dedi.

BAKAN GÜRLEK: “KİMSE HUKUKUN ÜZERİNDE DEĞİL”

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuşmasında, “Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir” ifadelerini kullandı. Son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Gürlek, “Biz hiçbir dini yapılanmaya, milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Yeni adli yıl Temmuz 2027’ye kadar devam edecek. Peki İstanbul’da kamuoyunun yakından takip ettiği dava ve soruşturmalarda bu süreçte neler yaşanacak?

AKTAŞ DAVASI’NDA GÖZLER İSTİNAF VE YARGITAY’DA

Aziz İhsan Aktaş Davası’nda, hakkında 280 yıla kadar hapis cezası istenen Aktaş’a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilirken, yargılanan belediye başkanları hakkında daha ağır hapis cezaları çıktı. Başkanlar hakkında ayrıca memuriyetten yasaklama kararları verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükümler yeni adli yılda istinaf incelemesine taşınacak. Beş yılı aşan hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurularının esastan reddedilmesi halinde bu hükümler, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay’ın önüne gidebilecek. Böylece Aktaş Davası’nda yeni adli yılın en önemli başlıklarından birini istinaf ve olası Yargıtay süreci oluşturacak.

İBB DAVASI SÜRECEK

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu, 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası 9 Mart’tan bu yana Silivri’de görülüyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alındığı ve yaklaşık dört ay süren ilk celsenin ardından 17 Ağustos’ta başlayan ikinci celse, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Savunmaların tamamlanmasının ardından üçüncü celseye geçilmesi, bu aşamada “tanık” ve “gizli tanıkların” İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce duruşma salonunda dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme henüz karar celsesi için tarih belirlemedi. Yargılamanın seyrine bağlı olarak Temmuz 2027’ye kadar karar aşamasına gelinmesi de ihtimaller arasında.

BELEDİYE DAVALARINDA KARAR ÇIKABİLİR

Yeni adli yılda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Beykoz ve Şile belediyelerine yönelik açılan davalarda da yargılama devam edecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi Davası’nda ikinci celse 3 Eylül’de başlayacak.

“Aziz İhsan Aktaş” dosyasından ayrılan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in tutuklu bulunduğu 9 sanıklı Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası’nın ikinci celsesi ise 2 Ekim’de görülecek.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada bir sonraki celse 9 Ekim’de yapılacak.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 53 sanık hakkındaki iddianame ise İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 14 Temmuz 2025’te tutuklanan Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 19 Ekim’de başlayacak.

Yargılamaların seyrine bağlı olarak dört belediye davasında da yeni adli yıl içerisinde karar aşamasına gelinmesi ihtimaller arasında.

BAYRAMPAŞA DAVASINDA DURUŞMA TAKVİMİ NETLEŞECEK

Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 78 kişi hakkındaki iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen günlerde tamamlandı. Duruşma takviminin belirlenmesi ve yargılamanın yeni adli yılda başlaması bekleniyor.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI İDDİANAME BEKLİYOR

2026-2027 adli yılının önemli başlıklarından birini de tutuklu belediye başkanları oluşturacak. Adalar, Ataşehir, Silivri ve Üsküdar belediye başkanları, soruşturmaların tamamlanarak haklarında iddianame hazırlanmasını ve yargılama aşamasına geçilmesini bekliyor.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat 23 Haziran 2026’da tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalar Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Dosyada henüz iddianame hazırlanmadı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel 22 Nisan 2026’da tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında henüz iddianame hazırlanmadı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu 16 Haziran 2026’da tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Dosyada henüz iddianame hazırlanmadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ise 31 Temmuz 2026’da tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturmasında daha önce düzenlenen iki operasyonda 16 kişi, Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu son operasyonda ise 4 kişi tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 20’ye yükseldi. Dosyada henüz iddianame hazırlanmadı.