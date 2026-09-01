Yeni adli yıl başladı: Yargıtay üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2026-2027 Adli Yılı’nın açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kerkez ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

ATATÜRK’ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKTI

Yargıtay Başkanı Kerkez, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından heyet saygı duruşunda bulundu.

Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

“ADALET HİZMETLERİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Kerkez, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk, ömrünüzün neredeyse tamamını ülkemiz için harcadınız. Cumhuriyetimizi kurana kadar büyük zorluklara, büyük zaferler kazandınız. Daha sonra da hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devletiniz için son nefesinize kadar mücadele ettiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu ülkede adalet hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Yargıtay olarak sizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.”