Yeni adli yıl başlarken çalışanlar taleplerini sıraladı: Emekçinin gerçek gündemi geçim!

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, AKP iktidarında yargıda 10 bakan değiştiğini, 12 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı. Bütün bu değişikliklere karşın yargı çalışanlarının sorunlarının devam ettiğine işaret eden Hamzaçebi, “Yargı emekçilerinin iş yükü artarken, satın alma gücü devamlı azaldı” dedi. Hamzaçebi, AKP’ye eleştirilerde bulunurken, “Açlık sınırı 38 bin 216 liraya, yoksulluk sınırı ise 117 bin 336 liraya yükselmiş.

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL, en düşük memur maaşının 66 bin 188 TL olduğu dikkate alınırsa emekli açlıkla, çalışan yoksullukla mücadele etmektedir. Emekliliği gelen emekli olamıyor” değerlendirmesini yaptı.

GERÇEK GÜNDEM ‘GEÇİM’

Emekçinin gerçek gündeminin geçim olduğuna işaret eden Hamzaçebi, “Bunlara odaklanın. Bizleri yapay gündemlerle oyalamayın. Yargı emekçilerinin yıllardır biriken sorunları var. Bunları bir an önce çözün” dedi. Hamzaçebi, taleplerini şöyle sıraladı:

- Söz verilen adalet hizmetleri sınıfı bir an önce oluşturulmalıdır.

- Seyyanen zamlar, tazminatlar, ek ödemeler emekli keseneğine sayılmalı, seyyanen zamlar emekliye de verilmelidir.

- Adalet hizmetleri tazminatı artırılarak ödenmeli, tüm yargı çalışanlarını kapsamalıdır.

- 3600 ek gösterge ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır. Görevde yükselme sınavlarında sözlü kaldırılmalıdır.

- Yoğun iş yükü altında özveriyle görev yapan yargı çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir.

- Kurum lojmanlarından bütün memurlar yararlandırılmalıdır.

- Yargı ödeneği yargı çalışanlarını da kapsamalıdır.

- Fazla mesai ve nöbet ücretleri günümüz koşullarına göre artırılmalıdır. Kaldırılan “havuz paraları” yeniden ödenmelidir.

- Adliyelerde yeterli ve erişilebilir kreşler açılmalıdır.

- Yargı çalışanları da 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına alınmalıdır.