Yeni adli yılla Ankara’da kritik davalar peş peşe başlıyor: CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda iddianame bekleniyor

Yeni adli yıl bugün Yargıtay’daki bir dizi tören ve akşamki resepsiyonla birlikte başlayacak. Yeni dönem, Ankara’da kritik davaların görülmesiyle başlayacak.

EYLÜL AYINDA CHP'NİN KURULTAY DAVASI SÜRECEK

3 Eylül’de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası görülecek. 16 Eylül’de CHP kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının altıncı duruşması yapılacak. 17 Eylül'de ise FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava görülecek. Kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davanın duruşması ise 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ABB KONSER DAVASI EKİMDE GÖRÜLECEK

Ekim ayında ise katledilen akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun davası kapsamında 10 sanığın yargılanmasına 14 Ekim’de devam edilecek. 16 Ekim’de ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava görülecek.

UMUT DAVASI ARALIKTA

Gazetemiz Cumhuriyet’in katledilen yazarları Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası’na da 2 Aralık’ta devam edilecek.

BELEDİYE SORUŞTURMALARINDA İDDİANAME BEKLENİYOR

Çankaya Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" suçlamasıyla aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 27 şüpheli ile Etimesgut Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında süren soruşturmaların iddianamesinin hazırlanması bekleniyor.

SORUŞTURMASI SÜRENLER

Belediye soruşturmaların yanı sıra; Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma ve Süleymancılar cemaati elebaşısı Alihan Kuriş’e yönelik suç örgütü soruşturmasının da iddianamesinin hazırlanması bekleniyor. Ayrıca, gazetemiz Cumhuriyet'in yazarı Murat Ağırel'in tanık sıfatıyla ifade verdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın da kovuşturma aşamasına geçmesi bekleniyor.

MUTLAK BUTLAN DOSYASI YARGITAY'DA

Yüksek yargıda ise CHP’ye yönelik mutlak butlan dosyasının Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından esasının incelenmesi yapılacak.