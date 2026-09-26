Yeni Akit’ten eski bakanın fon yatırımı iddiasına çıkış: ‘Ya açıklama yap ya istifa et’

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında ortaya attığı fon kazancı iddiası siyasette büyük tartışma yarattı. Eski AKP Milletvekilleri Şamil Tayyar ve Hüseyin Kocabıyık’ın tepkilerinin ardından bir tepki de İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’ten geldi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın fon skandalıyla bağlantılı hisselerde yüksek kazanç elde ettiği, çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çektiğini öne sürmüştü.

İddianın ardından Kaya ailesinden yanıt gelmezken Yeni Akit gazetesi de bir çağrı yaptı. Yeni Akit ilgili haberini “Kamuoyu iddialar konusunda cevap bekliyor: Ya açıklama yap ya istifa et” başlığıyla sundu.

Kamuoyunun tepkisinin dile getirildiği içerikte, “Sosyal medya kullanıcıları, “İddialarda ismi geçenler, yalansa çıkıp bir açıklama yapmalı, kamuoyunu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmelidir. Yok iddialar gerçekse o halde yapması gereken şey bir an önce istifasını sunmak olmalıdır. İktidardaki partinin bir mensubunun böyle bir olay ile anılması hem partiye hem camiaya zarar vermektedir” yorumunda bulundu” İfadelerine yer verdi.