Yeni aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Kaza, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar ile Veliköy yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bugün satın alındığı öğrenilen plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Utku K., yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Utku K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hurdaya dönen motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.