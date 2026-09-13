Yeni dönem başlıyor ancak geçen yıldan kalan sorunlar devam ediyor: Temizlik personeli eksik, yemek cep yakıyor

Milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken geçen yıldan devreden okul güvenliği, temizlik personeli ve beslenme sorunları yeni dönemin de en kritik başlıkları arasında.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönem genelgesinde “Güvenli Okul İklimi” kapsamında okul giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması yönünde talimat verdi. Ancak geçen eğitim yılında peş peşe yaşanan saldırılar, okullardaki güvenlik önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.

Bunun yanı sıra temizlik personeli eksikliği de yeni eğitim yılı öncesinde gündemdeki yerini koruyor.

MEB’in TBMM’ye verdiği bilgilere göre geçen eğitim yılında 48 bin kadrolu temizlik personeline ek olarak TYP ve diğer geçici istihdam modelleri kapsamında on binlerce kişi okullarda görevlendirildi. Yeni dönem için yayımlanan ilanlarda da birçok il ve ilçede temizlik personelinin TYP kapsamında yaklaşık altı aylık sürelerle istihdam edildiği görülüyor.

Bazı programların mart ayında sona erecek olması, eğitim yılının geri kalanında temizlik hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği sorusunu beraberinde getiriyor. Derinleşen ekonomik kriz, öğrencilerin okulda beslenmesini de önemli bir sorun haline getirdi. İstanbul’da yeni dönem için açıklanan kantin tarifelerinde tost-ayran 130 liraya, tavuk döner 145 liraya, üç çeşit tabldot yemek 245 liraya, dört çeşit yemek ise 285 liraya kadar çıktı.

‘KADERİNE TERK EDİLDİ’

Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, yeni eğitim yılına şiddet, hijyen ve ekonomik sorunların ağırlaşarak taşındığını belirtti. Geçen yıl eğitim emekçilerini ve öğrencileri hedef alan şiddet olaylarına karşın yeterli önlem alınmadığını savunan Toruş, “Güvenlik personeli bulunmayan, kapısında nöbetçi öğretmenden başka kimsenin durmadığı okullarımız kaderine terk edilmiştir” dedi.

Kadrolu güvenlik görevlisi istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Toruş, tasarruf tedbirlerinin öğrencilerin can güvenliği ve öğretmenlerin çalışma koşullarının önüne geçirilemeyeceğini vurguladı. Okullardaki temizlik ve beslenme sorunlarının da bütçe yetersizliğinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Toruş, kadrolu hizmetli ataması yerine geçici personel modellerinin tercih edilmesinin sorunu çözmediğini söyledi.

Derinleşen yoksulluğun çocukların sağlıklı besine erişimini engellediğini ifade eden Toruş, “okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu” taleplerini yineledi. Devlet okullarında 200 bin liraya varan kayıt parası talepleri bulunduğunu belirten Toruş, “Anayasal hakkımız olan parasız, nitelikli ve kamusal eğitim satılık değildir” dedi.

Toruş, bütçenin doğrudan okullara aktarılması, kadrolu güvenlik ve temizlik personeli atanması gerektiğini sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i de eleştiren Toruş, “Öğretmenlere yönelik önlük dayatması ve suni gündemler üretilerek eğitimin yakıcı ve gerçek sorunları sümen altı edilmeye çalışılıyor” diye konuştu.