Yeni eğitim öğretim yılı başladı ancak Gaziantep’teki çocuklar bir haftadır öğretmensiz: Kâğıtta var, sınıfta yok

Gaziantep’te 2026- 2027 eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden bir hafta geçmesine karşın bazı öğrenciler hâlâ öğretmenlerine kavuşamadı. Şehitkamil’de bulunan Bahattin Teymur İlkokulu’nda velilerin, çocuklarının okul saatinde okula gidip öğretmenleri olmadığı için evlerine döndüğünü belirtmesi, kentteki öğretmen açığını yeniden gündeme getirdi.

Velilerin, “Bir haftadır okul saatinde okula gelip ardından evlere dağılıyoruz, öğretmenimiz yok” tepkisi üzerine gözler Gaziantep’teki öğretmen planlamasına çevrildi.

Eğitim-İş Gaziantep Şube Başkanı Ali Arpat, yaşananların yalnızca bir okuldaki öğretmen eksikliği olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Arpat, öğretmen ihtiyacının eğitim öğretim yılı başladıktan sonra ortaya çıkan bir sorun olmadığını vurgulayarak emeklilik, tayin, öğrenci sayıları, yeni açılan sınıflar ve okul bazındaki ihtiyaçların önceden belirlenebileceğini söyledi.

YÜZDE 20-30 SEVİYESİNDE

Gaziantep’te öğretmen açığının özellikle bazı bölgelerde ciddi boyutlara ulaştığını belirten Arpat, “Bugün Gaziantep’in özellikle Düztepe, Vatan Mahallesi, Narlıtepe, Ünaldı, Tekstilkent, Perilikaya, Şirinevler, Serinevler, İncilikaya, Çıksorut, Göllüce, Karşıyaka ve çevresindeki ilkokullarında sınıf öğretmeni doluluk oranlarının yüzde 20-30’lar seviyesinde olduğu görülmektedir” dedi.

Yaşanan tablonun eğitim öğretim yılı başladıktan sonra ortaya çıkan basit bir idari aksaklık olarak görülemeyeceğini belirten Arpat, öğretmen ihtiyacının önceden hesaplanması ve gerekli atamaların eğitim yılı başlamadan yapılması gerektiğini ifade etti.

Arpat, “Öğretmen ihtiyacı eğitim öğretim yılının ilk haftasında ortaya çıkmamaktadır. Emeklilikler, tayinler, öğrenci sayıları, yeni açılan sınıflar, norm kadrolar ve okul bazındaki ihtiyaçlar önceden belirlenebilir ve planlanabilir” diye konuştu.

Öğretmen planlamasının yalnızca norm kadro üzerinden yapılmaması gerektiğini söyleyen Arpat, okulun öğrenci sayısı, sınıf mevcutları, ikili öğretim, ders dağılımları ve bölgesel nüfus hareketlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arpat, “Kâğıt üzerinde öğretmen var görünürken sınıfta öğretmen yoksa o planlamada sorun var demektir” dedi.

Öğrencilerin eğitim hakkının atama takvimine bırakılamayacağını vurgulayan Arpat, eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden bir hafta geçmesine karşın öğrencilerin öğretmensiz kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Öğretmen açığının kapatılması için yıllardır başvurulan ücretli öğretmenlik uygulamasına da değinen Arpat, ücretli öğretmenlerin yaşanan sorunun sorumlusu olmadığını belirtti.

Arpat, eğitim emekçilerinin ağır koşullar altında görev yaptığını ancak öğretmen açığının düşük ücretli ve güvencesiz çalışma biçimleriyle kapatılmasının kalıcı çözüm olmadığını ifade etti.

Öğretmen açığının kadrolu ve güvenceli istihdamla giderilmesi gerektiğini söyleyen Arpat, eğitim hizmetinin günübirlik ve geçici çözümlerle sürdürülemeyeceğini kaydetti.

‘İDARİ AKSAKLIK DEĞİL’

Özellikle ilkokula yeni başlayan çocukların okulun ilk günlerinde öğretmenleriyle bağ kurmasının ve eğitim düzenine alışmasının önemine dikkat çeken Arpat, bir öğrencinin bir hafta boyunca öğretmensiz kalmasının sıradan bir idari aksaklık olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.