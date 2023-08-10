Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:36

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:36

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hamza Aydoğdu hangi görevlerde bulundu?

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

Hamza Aydoğdu, 1975 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bitlis’te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma” konulu çalışmasıyla, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgili pek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.