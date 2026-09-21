Yeni haftada hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İstanbul için hava durumu tahmini

Yeni haftada hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yurttaşlar “Bu hafta yağmur yağacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da özellikle salı ve çarşamba günleri için yağış tahmini öne çıkıyor. İşte 21-27 Eylül 2026 haftası hava durumu tahminleri ve beklenen sıcaklıklar.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

21-27 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yeni haftada hava sıcaklıklarında düşüş yaşanması bekleniyor. İstanbul'da haftanın ilk günü daha sıcak ve açık bir hava etkili olurken, salı ve çarşamba günlerinde yağışlı hava koşullarının görülmesi öngörülüyor. Tahminlere göre sıcaklıklar hafta ortasında düşüş gösterecek.

İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların yaklaşık 18-26 derece arasında olması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sıcaklıkların azalacağı ve özellikle çarşamba günü daha serin bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hava tahminlerine göre İstanbul'da salı ve çarşamba günleri yağış bekleniyor. 22 Eylül Salı günü sıcaklıkların yaklaşık 15-21 derece arasında, 23 Eylül Çarşamba günü ise 12-17 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu günlerde orta şiddetli yağış ihtimali bulunuyor.

Yağışların ardından perşembe gününden itibaren havanın yeniden açması ve sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Ancak hava tahminleri değişebileceği için vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 Eylül Pazartesi: Açık hava, sıcaklık 18-26 derece civarında.

22 Eylül Salı: Yağışlı hava, sıcaklık 15-21 derece civarında.

23 Eylül Çarşamba: Orta şiddetli yağış, sıcaklık 12-17 derece civarında.

24 Eylül Perşembe: Açık hava, sıcaklık 10-21 derece civarında.

25 Eylül Cuma: Açık hava, sıcaklık 13-22 derece civarında.

YAĞMURLU HAVAYA KARŞI DİKKAT

Hafta ortasında beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşmesi öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olabileceğinden, dışarı çıkacak kişilerin hava durumunu kontrol ederek plan yapması öneriliyor. Yağış ihtimaline karşı şemsiye ve mevsime uygun kıyafet bulundurulması faydalı olabilir.