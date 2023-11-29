Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin 'Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü' sahibini buldu

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:24

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:24

'Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi öğretmen, yazar, siyasetçi Mustafa Gazalcı oldu. Mustafa Gazalcı’ya ödülü İzmir’de YKKED ve Konak Belediyesi’nin desteğinde YKKED tarafından düzenlenen törenle sunuldu. Ödül törenine eski İzmir Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eğitimci yazar, şair Hidayet Karakuş, şair Tuğrul Keskin, eğitim emekçileri sendikaları ile demokratik kitle örgütü temsilcileri, Mustafa Gazalcı’nın dostları ve yakınları katıldı.

24 Kasım Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü nedeniyle, YKKED kurucu başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş ile Rıfat Güler tarafından hazırlanan, Mustafa Gazalcı’yı çok yönlü çalışmalarıyla anlatan ve dostlarının yazdığı yazılardan oluşan “Cumhuriyetin Öğretmeni Mustafa Gazalcı” isimli armağan kitap da tanıtıldı.

YKKED Mandolin topluluğunun mini konseriyle başlayan törende konuşan YKKED Genel Başkanı Av. Gökhan Bal, Gazalcı’ya verilen ödülün gerekçesini açıklayarak şunları söyledi:

“Meslek yaşamınızda öğretmen onurunu yüceltmeyi, öğretmenin mesleki hak ve çıkarlarını savunmayı birincil görev saydınız… Öğretmenlik yaşamınızın ilk gününden itibaren demokratik öğretmen hareketine katılarak, yaşamınız boyunca örgütlü mücadelenin ön saflarında yer aldınız. Tavas Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Denizli Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) şube başkanlığı görevlerini yürüttünüz.

1969 Kayseri’de Alemdar Sinemasında yapılan TÖS 22. Kurultayına Tavas delegesi olarak katıldınız. Gerici ve ırkçı çevreler tarafından saldırıya uğrayıp yakılmak istenen 400 öğretmenden biri olarak bu katliam girişiminin günümüzdeki önemli bir tanığısınız…

1977’de ve 2002’de Denizli milletvekili olarak katıldığınız parlamento kürsüsünde; ezilen, sömürülen yoksulların, emekçilerin; yoksulluğa mahkum edilen, sürülen, haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerinin; baskı ve zorbalıkla susturulmaya çalışılan sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin sesi oldunuz.

Yönetiminde görev aldığınız Türkiye Barış Derneği ile, uluslararası toplumun barış, kardeşlik ve dostluk içinde yaşaması için yürütülen çabalara katılarak ülkemizin vicdanı oldunuz. Bu nedenle 12 Eylül faşist diktatörlüğü döneminde insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak tutuklanarak zindana atıldınız. Ruhunu Amerikan savaş aygıtı Pentagona satmış Kenan Evren ve suç ortağı generallerin zindanında, teslim olmayan, onurlu direnişinizle, dava arkadaşınız Sayın Dr. Erdal Atabek’in ifadesiyle; “sakin, sabırlı, bilinçli, dayanıklı kişiliğiniz” ile başınız dimdik savaştınız.

Sayın Mustafa Gazalcı,

Yaşadığınız her anı tarihsel anlamda belgeleyerek, araştırmacı yazar olarak yayımladığınız eserlerinizle gelecek kuşaklara aktardınız. Yapıtlarınızda, Köy Enstitüsü kültürünü, Cumhuriyet Eğitim Devriminin bilinmeyen, unutturulmaya çalışılan uygulamalarını ortaya koydunuz. Her biri baskısız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya özlemini dile getiren; laik, bilimsel ve demokratik eğitim mücadelesinde köşe taşı olan 24 kitabınızla, gericiliğin saldırılarına göğüs gerdiniz.

Öğretmenlik onurunu korumak, eğitim hakkını savunmak, yaşamınızın temel ilkesi olarak çalışmalarınıza yön verdi.

Sayın Mustafa Gazalcı

Sizi yürekten kutluyoruz… Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği YKKED 2023 Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülünü size vermekten YKKED Genel Merkezi olarak onur duyuyoruz. Size ve ailenize bundan sonraki yaşamınızda sağlık ve mutluluklar diliyoruz.”