Yeni nesil suç örgütleri böyle büyüyor: Emniyet ve yargı bağlantısı iddiaları iddianamede

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik 149 şüphelinin yer aldığı 548 sayfalık yeni bir iddianame hazırladı. İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini, örgütün kamuda görev yapan personeller ile iletişimde olduğu ve kendilerine bilgi sızdırdığı iddiaları oldu.

OPERASYONU ÖNCEDEN HABER ALDIKLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık “Şelale”, örgüt içerisinde aktif rol alan iki kişinin kamu görevlileriyle yakın ilişki içerisinde olduğunu ve elde ettikleri bilgileri örgütün yurtdışındaki lider kadrosuna ilettiğini öne sürdü.

Gizli tanık, örgütün polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyondan önceden haberdar olduğunu da iddia ederek, “Hatta son olarak yapılan operasyon öncesinde örgütün operasyona ilişkin haberinin olduğunu, operasyonu sahadaki elemanlarına ve üyelerine yayarak büyük bir temizlik yaptırdıklarını biliyorum” dedi.

“ADLİYE PERSONELİ VE POLİSLER ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPTIRDIM” İTİRAFI

İddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan bir örgüt üyesinin ifadelerine de yer verildi. Şüphelinin anlatımına göre yurtdışında bulunan bir örgüt yöneticisi, Casperlar hakkında hazırlanan bir iddianamenin bir bölümünü kendisine göndererek hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sordu.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheli, bu soruyu Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan bir personele ilettiğini, söz konusu personelin de yurtdışındaki örgüt üyesine ilişkin bir ekran görüntüsü gönderdiğini anlattı.

Şüpheli, ifadesinin devamında Bakırköy Adliyesi'nde görevli aynı kişi ile Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan iki personel üzerinden, bu kişilerin tanıdığı polislere de çeşitli sorgulamalar yaptırdığını ileri sürdü.

Örgüt liderinin, emniyet ve yargı çevresindeki bağlantıları nedeniyle kendisiyle sık sık irtibat kurduğunu anlatan şüpheli, örgüt yöneticilerinin yanı sıra hasım gruplardaki kişiler hakkında da bilgi temin ettiğini söyledi.

Örgüt üyesi, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Bu dönemlerde benim gerek emniyet gerek de yargı çevresindeki tanıdıklarımdan dolayı İ.A. benimle sık sık irtibata geçti. Yaklaşık 7- 8 ay kadar önce İ.D.’nin hem kendisi hem de E.A. hakkında kırmızı bülten arama kararı olup olmadığını, Bakırköy Adliyesinde görevli Zabıt Katibi E.B. üzerinden sordurmuştum. Yine İ.A.’ nın isteği üzerine; gerek kendi gerek de diğer hasım gruplarına konu şahısların da kırmızı bülten, ulusal aranma kayıtları, cezaevi yeri, cezaevi çıkış tarihleri gibi bilgilerini Katip E.B. üzerinden temin etmiştim.”

EMNİYET’E GELEN İHBAR: “BUNLAR BİR ŞEBEKE”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurumsal e-posta adresine gelen ihbarlarda da örgütün kamu içerisindeki bağlantılarına ilişkin benzer iddialara yer verildi. 7 Ocak 2026’da gönderilen bir ihbarda, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen bir polis ile bazı kişiler hakkında iddialarda bulunuldu.

“İstanbul artık yaşanılmaz bir şehir oldu” ifadeleriyle başlayan ihbarda,”Bu çeteye yardım eden polis İ.T. diye birinin de olduğunu biliyorum. İ.T. isimli polis eskiden polislik yapıyordu S.C.G. isimli şahısla çok yakın arkadaşlar, S.C.G. galeri işiyle uğraşır, bu çetenin ülke dışındaki elemanlarıyla görüşür, çökülecek işyerlerini belirliyor. S.C.G.’nin B.A ile arası iyi. B.A. avukatlık ofisinde çalışıyor, ofisin nerede olduğunu bilmiyorum ama o da dosyalarla alakalı bilgileri S.C.G.’ye veriyor, bunlar bir şebeke” denildi.

“YARGITAY’DA DAYIM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ”

İddianamede, 21 Kasım 2025’te 112 Çağrı Merkezi’ne yapılan bir ihbara da yer verildi. İhbarda, iki kişinin bir kafeye gelerek kendilerini “Casperlar” olarak tanıttığı ve para verilmemesi halinde işyeri sahibini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü. İhbarda ayrıca söz konusu kişileri gönderdiği iddia edilen O.Z. isimli kişinin, “Yargıtay’da dayısı olduğunu” ve bu nedenle kendisine bir şey olmayacağını söylediği iddia edildi.

O ihbarda şu ifadeler yer aldı:

“Kafeye iki kişi gelip kendilerinin Casperlar olduklarını ve O.Z. tarafından gönderildiklerini, kendilerine iki gün içinde para verilmezse beni ve ailemi öldürecekleri tehdidinde bulunmuşlardır. O.Z. ile hukuk davamız vardır, devam etmektedir. Kendisi daha önce iki kişiyi vurduğunu, Yargıtay’da dayısı olduğunu söylemekte, kendisine bir şey olmayacağını söylemektedir.”

ŞÜPHELİ BEYANLARI “KÖSTEBEKLER” SORUŞTURMASINA UZANDI

Başsavcılık, beyanlar ile şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin birlikte değerlendirilerek soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine kamuoyunda “Köstebekler Operasyonu” olarak bilinen ayrı bir soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın odağında, yeni nesil silahlı suç örgütlerinin kamu görevlileri aracılığıyla suç ve aranma kayıtları, kırmızı bülten bilgileri, araçlara ilişkin kayıtlar ve gümrük geçiş bilgileri gibi verilere eriştiği iddiası yer aldı.

Bu kapsamında içlerinde adliye personelleri, emniyet mensupları, gümrük muhafaza memurlarının da bulunduğu 58 şüpheliden 39’unun tutuklandığı, 19’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.