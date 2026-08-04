Yeni Parti 44 il ve 639 ilçede örgütlenmesini tamamladı: Hedef ‘Yeni’yi büyütmek

Yeni Parti lideri Özgür Özel, dün Meclis’te partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin devam eden kuruluş ve örgütlenme çalışmaları ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “İki hafta içerisinde yeni genel merkezimize girmeyi planlıyoruz. Üyelik konusunda altyapımız tamamlandı. Bu hafta üye alımının başlayacağını değerlendiriyoruz. Telefona indirilecek bir uygulamayla hem üyelik hem aidat yatırılacak bir çalışma yapıldı” dedi.

Emre, 44 ilde 693 ilçede örgütlenme sürecinin tamamlandığını aktardı. Bunun dışında CHP’deki 355 belediye başkanının 200’e yakının da Yeni Parti’ye geçtiğini kaydetti. Emre, “Bu sayının 300’lü rakamlara geleceğini düşünüyoruz” dedi. Emre ayrıca, gelecek hafta yurttaşlardan kendilerine şartlı bağış olarak gelen bina ve araç destekleri teklifi konusunu ele alacaklarını söyledi.

YSK’YE TEMSİLCİ GÖNDERİLDİ

Emre, partinin Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu da YSK’ye temsilci olarak gönderdiğini açıkladı. Bu süreçte AKP ve CHP’nin duruma itiraz ettiğini belirten Emre “Ana muhalefet olmamızdan kaynaklı olarak üye yollama hakkımızdı ama AKP ve butlan yönetimi buna itirazda bulundu, kabul edilmemesini istedi. MHP ve DEM Parti yetkilileri bu konuda doğru bir tavır sergiledi ve YSK Başkanı da ‘Kanun açık’ dedi. Bu durum, iktidar butlan işbirliğinin dışa vurumudur” dedi.

HEDEF CHP’NİN ÜYE SAYISINI GEÇMEK

Yeni Parti kurmayları, partinin bundan sonraki süreci için Özgür Özel’in “Geriye bakarak koşacak değiliz” sözlerini işaret ediyor. Bu kapsamda parti kurmayları; CHP’de devam eden kurultay tartışmaları veya yeni adli yıl için beklenen kurultay davası kararını beklemeyeceklerini aktarıyor. Kurmaylar, “Elbette ki gelişmeleri takip edeceğiz. Ama bu partiyi kurmamızı milletimiz istedi. Şimdi onların isteğiyle bu partiyi büyüteceğiz. Yeni Parti’nin kuruluş süreci CHP’de ne olursa olsun tamamlanacak. Üye sayısında da CHP’de ulaştığımız yaklaşık 2 milyon üye sayısını katlamak istiyoruz” dedi.

SONBAHARDA GEÇİŞLER OLABİLİR

Kurultay davasıyla ilgili olası bir mahkeme kararına karşı CHP’de kalan ve Özel’i destekleyen isimler ise belirsizlikte olduğunu söylüyor. Özel kanadı bu konuda “Butlan yönetiminin bizi ihraç edeceği iddiaları konuşuluyor. Eylülde bir kongre süreci başlatılacağı söylenmişti ama ne olacak belli değil. O nedenle neler olacağını biz de göreceğiz” diyor. CHP’de Özel’e yakın isimler, partide düğüme dönen kongre süreci nedeniyle Yeni Parti’ye geçecek isimlerin sonbaharda artabileceğini söylüyor.

İKTİDARA TRANSFER TEPKİSİ

AKP’nin belediye başkanı transferleri sorulan Emre, iktidarın kendisini güçlü göstermeye çalışacak hamleler yapmaya çalışacağını belirtti. İstanbul’da belediye meclisi çoğunluğunu kaybetmemek için çalıştıklarını aktaran Emre “Bu süreçte korkup ya da açığı olup gidenler tarih önünde mahkum olacaktır. Bu insanlar utanarak gezecektir” dedi.

İLK GRUP TOPLANTISI BUGÜN

Yeni Parti lideri Özgür Özel, bugün Meclis’te ilk grup toplantısını saat 11.30’da gerçekleştirecek. Mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu da 13.30’da ilk grup toplantısını yapacak. İki pari de farklı saatlerde aynı salonu kullanacak.

Öte yandan; butlan yönetimi TBMM Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, YENİ Parti’nin CHP’den devraldığı odaları talep etti. Başvuruda, “Milletvekili sayısındaki değişim, Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz” görüşü savunuldu.