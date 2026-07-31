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YENİ Parti: 48 saatte 85 bin 975 kişiden 182 milyon lira bağış

YENİ Parti: 48 saatte 85 bin 975 kişiden 182 milyon lira bağış

31.07.2026 20:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti: 48 saatte 85 bin 975 kişiden 182 milyon lira bağış

YENİ Parti, dayanışma kampanyasının ilk 48 saatinde 85 bin 975 kişinin toplam 182 milyon 68 bin 243 lira bağış yaptığını duyurdu. Parti yönetimi, toplanan bağışlara ilişkin bilgilerin şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.
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YENİ Parti, dayanışma kampanyasının ilk 48 saatine ilişkin bağış verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Partiden yapılan açıklamada, 48 saat içinde 85 bin 975 vatandaşın toplam 182 milyon 68 bin 243 lira bağışta bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu büyük ve yeni yürüyüşe destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

YENİ Parti, bağış yapmak isteyen yurttaşların yalnızca partinin resmi bağış sayfasını kullanmaları çağrısında bulundu.

Açıklama, YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylanimzasıyla paylaşıldı.

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