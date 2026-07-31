YENİ Parti 60 ilde örgütlenmeyi tamamladı

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Meclis’te basın emekçileri ile bir sohbet toplantısı düzenledi. Toplantıya genel sekreter Yunus Emre, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ensar Aytekin, hukuk, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Gizem Özcan, medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Utku Çakırözer ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı Aylin Yaman ile YENİ Partili bazı milletvekilleri katılım sağladı.

‘SOKAKLARDA BAŞLATTIĞIMIZ YÜRÜYÜŞ ORTAK ÇABA’

MYK üyeleri sırasıyla konuştu. Kendisi de eski bir gazeteci olan Çakırözer basın emekçilerine “Basın; doğruysanız doğru, eğriyseniz eğri gösterir. Basın eğri gösterdiğinde kendimizi düzeltmemiz gerekir. Bizler sizlerin işini kolaylaştırmak için varız. Bizim kapımız, kulağımız sonuna kadar size açık olacak” diye seslendi. Partinin genel sekreteri Yunus Emre ise temel önceliklerinin YENİ Parti'yi modern sosyal demokrat parti işleyişi olan bir hale getirmek olduğunu ifade ederek, “Sokaklarda başlattığımız yürüyüş, bir siyasal partinin meclis aktivitelerinin çok ötesinde bir ortak çaba” değerlendirmesinde bulundu.

‘60 İL TAMAM, DOĞU’DA TALEP ÇOK’

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Aytekin ise il ve ilçelerdeki örgütlenme çalışmalarını anlattı. “Önümüzdeki hafta 60 ilde; il ve ilçe başkanlıklarımızı kuracağız” diyen Aytekin 21 ilde de kuruluş çalışmalarının başladığını duyurdu. Güneydoğu ve Doğu’da partiye ‘inanılmaz’ bir talep olduğunu söyleyen Aytekin, “O bölgeyi biraz zamana yayacağız. Heyetler oluşturup şehirlerde talep eden arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz” diye konuştu. 81 ilin tamamında 3 gün içinde örgütlenebilecek potansiyellerinin olduğunu belirten Aytekin, “Milletin kurtuluşunu millet başaracak. Oldukça mutluyuz” dedi.

MERKEZ SAĞ İLGİSİ

YENİ Partili kurmaylar genel merkez binasının 1 ay gibi bir sürede kullanıma tamamen hazır hale getirileceğini aktardı. Partiye, eskiden merkez sağ partilere gönül vermiş kimselerin de ilgisinin olduğuna dikkat çeken kurmaylar bir kongre takvimi düşündüklerini de ifade etti.