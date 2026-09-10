YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı açıldı... Özgür Çelik: Demokratik bir Türkiye'yi inşa edeceğiz

YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı akşam saatlerinde açıldı. Açılışa YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, YENİ Parti Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu ve partililer katıldı. Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı açılışta Dizdaroğlu ve Gökçek'ten sonra Özgür Çelik bir konuşma yaptı.

İki yıldır İstanbul'un meydanlarında büyük bir direniş sergilediklerini belirten Çelik, bu mücadeleye verilen destek nedeniyle Ataşehirlilere, emeği geçen partililere teşekkür etti. "Sizlerle birlikte Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" diyen Çelik şunları söyledi:

"ONURSAL ADIGÜZEL ONURUMUZDUR"

"Özellikle Ataşehir halkının iradesine başkan vekilliği seçiminde çökmeye çalışırken onurlu duruşuyla Ataşehir halkının iradesine sahip çıkan meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ve tabii teşekkürlerden sonra buradan bir selam göndereceğiz. Mehmet abimiz burada, Nezahat annemiz burada; Onursal Adıgüzel başkanımızın annesi ve babası şu anda aramızdalar. Onursal Adıgüzel partinin gençlik kollarında çalışmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yaparak ülkemize çok önemli hizmetler, çok önemli katkılar sunmuş, genç yaşında milletvekilliği yapmış, genç yaşında Ataşehir Belediyesi'ni kazanmış çok kıymetli bir yol arkadaşımız. Buradan Silivri zindanına, Onursal Adıgüzel başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, tüm bürokratlarımıza güçlü bir selam gönderelim. Onursal başkan onurumuzdur...

"SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINA BU ZULÜM YAPILMAZ"

İstanbul'da 16 noktada belediye başkanlarımıza operasyonlar yapıldı. Bir gün bile cezaevinde olmaması gereken yol arkadaşlarımız haksız hukuksuz bir biçimde tutuklandılar ve çok uzun tutukluluk süreleriyle peşin olarak arkadaşlarımızın cezalandırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız 5 ay önce tutuklandılar. 5 aydır tutuklu vaziyetteler. Şu anda 6 arkadaşımız tutuklu vaziyette. 5 aydır iddianame yazılmıyor, 5 aydır ortada bir iddianame yok. Arkadaşlarımız halen neyle suçlandığını bilmeden cezaevindeler. Başka ilçelerimizde iddianamelerin 10 ay, 11 ay, 12 ay yazılmadığı alanlar oldu. Bu olmaz, seçilmiş belediye başkanlarına bu zulüm yapılmaz. Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyoruz: Ataşehir Belediyesi'nin iddianamesi bir an önce yazılmalıdır. Onursal Adıgüzel başkanımız, yol arkadaşlarımız kendilerini savunmalıdır ve savunmalarının sonrasında biz onların haklı olduklarını yüzde 100 biliyoruz ve eminiz. Gelip görevlerinin başına arkadaşlarımız dönmelidir"

"YENİ PARTİ'Yİ MİLLET KURDU, BÜTÇESİNİ MİLLET OLUŞTURDU"

Konuşmasına ezan nedeniyle ara veren Çelik şöyle devam etti:

"YENİ Parti bir zorunluluktan doğdu. Bazen bize soruyorlar 'ayrılmasaydınız olmaz mıydı' diye. Şunu bütün Ataşehirliler biliyor ama sizin aracılığınızla bütün yurttaşlarımız da bilsin: Biz bir yerden ayrılmadık. Ben görevimin başındaydım, 5 bin polisle İstanbul il binasına girildi. Biz yine ayrılmadık, 'biz görevimizin başındayız' dedik. Sonra... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine plastik mermilerle, gaz bombalarıyla girildi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel beyaz gömleğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne büyük bir yürüyüş başlattı, 'görevimin başındayım' dedi. Sonra bir baktık ki görevimizin başındayken, il binamızda makam odasındayken 'Özgür Çelik partiden ihraç edildi' diye bir son dakika. Yine 'görevimizin başındayız' dedik. Sonra bir girdik e-Devlet sistemine; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından üyelik kaydımız silinmiş. Sonra milletvekillerimiz partiden ihraç edilmiş, parti meclis üyelerimiz partiden ihraç edilmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine girilmiş, yargı eliyle bir siyasi parti dizayn edilmeye çalışılıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de bu uygulamaların karşısında büyük bir yürüyüş başlattı. O yürüyüşte yanında millet vardı. YENİ Parti'yi millet kurdu, bütçesini millet oluşturdu, adını da millet verdi.

YENİ Parti, Türkiye'de yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışmalarının sonucunda kurulmuştur. YENİ Parti Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, sandığı milletin önünden kaçırmak, Türkiye'de yurttaşlarımızı seçeneksiz bırakmak isteyenlerin bu kötü emellerini ortadan kaldırmak ve millete bir seçenek sunmak için kurulmuştur. Değerli büyüklerim, sevgili dostlar; YENİ Parti Türkiye'nin muhalefet partisi değildir, YENİ Parti Türkiye'nin birinci partisidir, YENİ Parti Türkiye'nin iktidar partisidir.

Şunu bütün yol arkadaşlarımızın bilmesi gerekir: Biz YENİ Parti olarak tabii ki Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız; tabii ki emeklinin, emekçinin, işçinin, memurun sorunlarını konuşacağız; eğitimdeki, sağlıktaki, adaletteki problemleri konuşacağız. Ancak YENİ Parti sadece sorun konuşan bir siyasi parti değildir, YENİ Parti çözüm konuşan bir siyasi partidir"

"DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi millete verdikleri sözleri anımsatan Özgür Çelik bu konuda da şunları söyledi:

"-Demokratik bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kuvvetler ayrılığını sağlayacağız, yargı bağımsızlığını sağlayacağız, basın özgürlüğünü sağlayacağız, parti içi demokrasiyi güçlendireceğiz. Siyasi partilerin birbiriyle eşit şartlarda rekabet edebildiği bir Türkiye'yi egemen kılacağız.

-Bu topraklara adaleti getireceğiz. Hem mahkeme koridorlarında adaleti sağlayacağız, ama sadece mahkeme koridorlarında değil; eğitime erişmede adaleti sağlayacağız, sağlığa erişmede adaleti sağlayacağız. Bugün Türkiye'de vatandaşın birisi 28 bin lira asgari ücret alıyorsa, devletin memuru 60 bin - 70 bin lira maaş alıyorsa, onun 3 tane çocuğu varsa, çocuğuna defter alacak parası yoksa; başka bir vatandaşın aylık geliri 500 bin, 1 milyonsa, çocuğunu dershaneye ayrı gönderiyorsa, evine özel derse öğretmenler ayrı geliyorsa, sonra 28 bin lirayla yaşayan vatandaşın çocuğuyla 500 bin TL - 1 milyon aylık geliri olan vatandaşın çocuğunu aynı gün, aynı saat, aynı sınıf, aynı sorularla bir sınava sokuyorsak işte bunun adı adalet değildir. İşte orada sosyal devlet devreye girmelidir. O dar gelirli vatandaşın çocuğuna bir eğitim fırsatı sunabilmelidir. Yüksek gelirli ailelerle dar gelirli ailelerin çocuklarını eşit bir noktada buluşturma çabası içerisinde olmalıdır devlet. Biz diyoruz ki biz bu topraklarda adaleti sağlayacağız; mahkeme koridorunda, eğitime erişmede, sağlığa erişmede, vergide, gelir dağılımında ve hayatın her alanında adaleti sağlayacağız.

"BU TOPRAKLARDA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ EGEMEN KILACAĞIZ"

-Bu topraklarda güçlü bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Tarımda, teknolojide, sanayide üreten bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Kalkınma seferberliği başlatacağız, işsizliği sonlandıracağız. Ve biz diyoruz ki bölgesinde güçlü bir Türkiye'yi egemen kılacağız, Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendireceğiz. Dış politikada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' düsturuyla dış politikada ülkemizi onurlu bir ülke haline getireceğiz

-Hiç kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Ne Silivri'de cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakacağız, ne tutsak yol arkadaşlarımızı geride bırakacağız, ne de bu ülkede yaşayan dar gelirli aileleri geride bırakacağız. Ev kadınları evin içerisinde çalışırlar, çabalarlar; ne bir sosyal güvenceleri vardır, ne bir gelirleri vardır. Ev kadınlarının sosyal güvenceye erişmesini sağlayacağız ve ev kadınlarını destekleyecek adımlar atacağız. Engelli ailelerine yapılan destekleri artıracağız. Dezavantajlı gruplara sosyal devleti hayata geçirerek sağlıklı yaşamaları için gereken imkanları sunacağız.

-Makamların emanet sayıldığı bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin başına ne geldiyse koltuklardan ayrılmak istemeyenler yüzünden geldi, doğru mu? Koltuklardan ayrılmak istemeyenler yüzünden geldi. Dönem kuralını hayata geçireceğiz. Belli süreler sonra insanlar seçimle görevlerini başka insanlara devredecekler. Yok öyle 'kurultayda kaybettin, yargı kararıyla geri gelirim'. Yok öyle 'seçimde kaybettin, 2024 seçimlerinde ikinci parti konumuna düştün, yargı eliyle siyaseti dizayn etmek isterim'. Bu makamlar milletin bize emanetidir. Makamların emanet sayıldığı bir Türkiye'yi egemen kılacağız. Ve bir hükümet programıyla milletimize bu yedi sözümüzü genişleterek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde yakında Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız"

"PARTİ İÇİ DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEK ADIM"

Parti içindeki seçim sürecine ilişkin bilgi de veren Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son olarak, ilçe başkanım kıymetli bir noktanın daha altını çizdi. Dedi ki: '26 Eylül'de ilçe başkanlarını üyelerimiz seçecek' dedi, 'devrim niteliğinde bir gelişme' dedi. 'Ekim'de il başkanlarını üyeler seçecek' dedi, 'Kasım'da genel başkanı üyeler seçecek' dedi. Evet, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e bu devrim niteliğindeki, parti içi demokrasiyi kuvvetlendirecek adım için yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi ben sizden bir söz istiyorum. 26'sında ilçe başkanlığı, ekimde il başkanlığı seçimi... Ben şimdi sizden bir söz istiyorum. Bu arada ben sizden Atakan başkana ya da bana oy verin diye bir söz istemeyeceğim. Ben zaten sizin gençlere sahip çıkacağınızı biliyorum. İl başkanlığı seçiminde aday olursam hepinizin bana oy vereceğini biliyorum zaten. Ben sizden başka bir söz istiyorum. Başkanıma ve yol arkadaşlarımıza teşekkürler.

İstanbul ortalamasının üzerinde, Ataşehir'de şu anda 5 bin üyemiz var. Bugün buradan ayrıldıktan sonra şunun sözünü istiyorum: Bugün buradan ayrıldıktan sonra her bir yol arkadaşımız YENİ Parti'ye 10 komşusunu üye yapacak mı? Bunun için söz veriyorum diyenler el kaldırsın. Arkada başka bir partili var, o bile YENİ Parti'ye 10 kişi üye yapacakmış, helal olsun sana. Başkanım, şimdi İstanbul'da üye sayımızı 1. yılımızda 500 bine çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Bu yönüyle verdiğiniz söz çok önemli. En kısa sürede Ataşehir'deki üye sayımızı 10 bine çıkartıyor muyuz başkanım? Ne kadar zaman içerisinde? En kısa vadede... 2 ay. 2 ay içerisinde Ataşehir'deki üye sayımızı iki katına çıkartıyoruz. Değerli büyüklerim, sevgili dostlar; bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Ataşehir Yeni Parti ilçe binamız hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun"