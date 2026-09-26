Yeni Parti, Bafra’da kurucu ilçe başkanını ön seçimle belirledi

Yeni Parti Bafra İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ön seçimde, kurucu ilçe başkanı Serkan Dönüm, üyelerin oylarıyla ilçe başkan adayı seçildi. Tek adaylı gerçekleşen ön seçime üyelerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

763 ÜYEDEN 528’İ SANDIK BAŞINA GİTTİ

Bafra Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ön seçimde toplam 763 üye oy kullanmak üzere listeye çıktı. Tek adaylı gerçekleştirilen seçimde 528 üye sandık başına giderek oy kullandı.

Katılım oranının yüksek olması, ön seçime üyelerin gösterdiği ilgiyi ortaya koydu.

KÜLTÜR MERKEZİ TIKLIM TIKLIM DOLDU

Seçim, yalnızca parti üyelerinin değil, vatandaşların da yoğun katılımına sahne oldu. Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun olurken, salon tamamen doldu.

Seçim sırasında salonda ve salon çevresinde yoğunluk yaşandı.

SEÇİM GÜNÜ 176 YENİ ÜYELİK BAŞVURUSU

Ön seçim kapsamında kurulan Yeni Parti üyelik standı da büyük ilgi gördü.

Seçim günü Bafra Belediye Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlardan 176 kişi Yeni Parti'ye üyelik başvurusunda bulundu.

Sandığa gösterilen ilginin yanı sıra yeni üyelik başvurularının da yüksek sayıya ulaşması, Bafra'daki teşkilatlanma çalışmalarında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

SERKAN DÖNÜM ÜYELERİN OYLARIYLA SEÇİLDİ

Tek aday olarak ön seçime giren Serkan Dönüm, Yeni Parti Bafra İlçe Başkanlığı'nın kurucu ilçe başkanı olarak üyelerin oylarıyla ilçe başkan adayı seçildi.

Gerçekleştirilen ön seçimle birlikte Yeni Parti'nin Bafra teşkilatlanmasında önemli bir aşama tamamlanırken, ilçe yönetiminin oluşturulması ve saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

BAFRA’DA TEŞKİLATLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Üyelerin sandığa katılımı, vatandaşların salona ilgisi ve seçim günü alınan 176 yeni üyelik başvurusu, Yeni Parti'nin Bafra'daki teşkilatlanma sürecinin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Kurucu İlçe Başkanı Serkan Dönüm ve yeni ilçe teşkilatının önümüzdeki dönemde Bafra'da saha çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.