YENİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı binası açıldı: 'Sakın AKP iktidarından korkmayın, gidiyorlar...'

YENİ Parti’nin Bornova’daki ilçe binası, törenle kapılarını halka açtı.

Törene YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, eski CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, eski CHP Tunceli Tunceli Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Polat Şaroğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, YENİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediye Meclisi Üyeleri, YENİ Parti Bornova Kurucu İlçe Başkanı Ertürk Çapın, YENİ Parti Bornova İlçe Örgütü'nün üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

GÜÇ: “HALKIMIZ İRADESİNİ ORTAYA KOYUNCA GİDECEKLER”

İktidarını kaybetmekten korkan AKP’nin gerçekleştirdiği operasyonlara halkın destek vermediğini belirten YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz bu süreç ilk yerel seçimlerde başladı. Önceden yapılan saha çalışmalarında belirlenen adaylar o kadar iyi, o kadar başarılı oldular ki biz yerel seçimlerde yüzde 38 aldık. İşte iktidar için kriz orada patlak verdi. Böylelikle gelecekteki cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partiyle uğraşmaya başladılar. Sonra hem onu hem de diğer belediye başkanlarımızı tutukladılar. Şu an yüzde 30'a yakın belediye başkanı tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Suçları da yok. Suç üretemediler. Turpun büyüğü dediler, bulamadılar. Yalan atarak halkımızı kandırmaya çalıştılar. Ama olmadı. İnandıramadılar.

Halkımız bu iktidarın gerçek yüzünü gördü. Bize olan desteği artarak devam etti. Belediye başkanlarını devşirerek oy kazanmaya çalıştılar yine olmadı. Bu işlerin hiçbiri olmayınca butlan denen partiyi ele geçirmeyi kabul eden bir güruhu ön plana atarak partimizi ele geçirdiler. Şunu umdular; 'Butlan yönetimindeki CHP yüzde 10-15 alır, Özgür Özel'in kuracağı yeni bir parti de o kadar alır ve biz aradan sıyrılırız...' Arkadaşlar bu da tutmadı. Şu anda bizim oy oranımız yüzde 35'ten aşağı değil. AKP iktidarının oy oranı şu anda yüzde 20'nin üstüne hiç çıkmıyor.

Butlan yönetimindeki CHP’nin oy oranı yüzde 4'ün üstüne hiç çıkmıyor. Bu, Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüttüğü bir başarıdır ama özellikle halkımızın istediği ve yürüttüğü bir başarıdır. Bu; sadece il başkanlarının, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının yürüttüğü bir süreç değildir. Bu, milletin yürüttüğü bir süreçtir, milletin istediği bir süreçtir. Sakın AKP iktidarından korkmayın, gitmezler sanmayın. Gidecekler. Halkımız iradesini ortaya koyunca gidecekler. Şu an kendi içlerinde derin çatlaklar var. Biz ise bütün olarak hareket eden bir partiyiz. Biz artık Türkiye'yi temsil ediyoruz. Biz önümüzdeki dönem iktidarız. Bunu bilmemiz gerekiyor, buna göre hareket etmemiz gerekiyor."

EŞKİ: “BORNOVA İÇİNDEN BİR GENEL BAŞKAN ÇIKARDI”

Genel Başkan Özgür Özel’in Bornova’ya verdiği değerin altını çizen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise “Şu an bir tercih noktasındayız: Ya Türkiye'nin hukuksuzluğun ve demokrasinin olmadığı karanlık bir bataklığa çekilmesine sessiz kalacaktık; ya da yüzyıllardır bu topraklarda demokrasi mücadelesi veren nesillerin birer devamı olarak, Mustafa Kemal'in mirasını özümsemiş ve ileriye taşımayı kararlılık edinmiş bir siyasi mücadelenin parçası sıfatıyla buna 'dur' diyecektik. Biz büyük bir 'dur' dedik ve milletin, halkın adını koyduğu yeni bir partiyi hep birlikte kurduk. Cumartesi günü de Genel Başkanımız geliyor. Bornova, bağrından bir Genel Başkan çıkardı. Bornova’nın evladı olan Genel Başkanımızı burada çok güçlü ve kalabalık bir toplulukla karşılamalıyız” diye konuştu.

ÇAPIN: “ÇAĞATAY GÜÇ FİRESİZ GEÇİŞİ SAĞLADI”

YENİ Parti’ye geçiş sürecinde İzmir İl Örgütü'nün başarısından ve Bornova’daki üyeliklerden bahseden YENİ Parti Bornova Kurucu İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise şu ifadeleri kullandı:

“Bornova’da eski partimizde yılların birikimiyle oluşan üye sayımıza YENİ Parti olarak 1 ayda ulaştık. Biliyorsunuz ki iktidarın partimize, başkanlarımıza ve örgütümüze yönelik çeşitli baskıları var. Ancak buna rağmen Bornova, muhteşem bir şekilde partimizi yeniden örgütledi.

Burada İzmir’de örgütümüzü 30’da 30 firesiz şekilde YENİ Parti’ye geçişini sağlayan, süreçte örgütümüzün birlik içinde kalmasını sağlayan İl Başkanımız Çağatay Güç’ü tebrik ediyorum. Bornova’da üye çoğunluğu inanın CHP’den gelenlerden oluşmuyor. Bu durum sosyolojik olarak da araştırılması gereken oldukça ilginç bir tablodur. Çok lüks bir binamız yok belki ama biz halkın partisiyiz. Halkın örgüt binası da zaten böyle olur; ihtişama ve şatafata gerek yok."