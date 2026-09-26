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YENİ Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Çiğdem Avcu seçildi

YENİ Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Çiğdem Avcu seçildi

26.09.2026 21:29:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı'na Çiğdem Avcu seçildi

YENİ Parti’nin Balıkesir Burhaniye İlçe Kongresi’nde üç aday yarıştı. Belediye meclis üyesi Çiğdem Avcu, 728 oy alarak ilçe başkanı seçildi.
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YENİ Parti’nin üç adayın yarıştığı Balıkesir Burhaniye İlçe Kongresi’nde 728 oy alan belediye meclis üyesi Çiğdem Avcu seçildi. 

Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede Çiğdem Avcu, Selma Öztürk ve Şerif Bakır yarıştı. Kullanılan oylardan 3’ü geçersiz sayıldı. Avcu 728, Öztürk 329, Bakır ise 13 oy aldı. Bu sonuçlarla Avcu, ilçe başkanı seçildi.

Kongreye YENİ Parti Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil de katıldı. 

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