YENİ Parti, Çerçeve Yasa için ek görüş yazdı: ‘Süreç ‘acaba’lara emanet’

Çözüm süreci kapsamında Meclis’e sunulan Çerçeve Yasa’ya “evet” oyu veren YENİ Parti, yasanın komsisyon raporuna 17 sayfalık bir ek görüş yazdı. Görüşte sık sık Türkiye’de iktidarın ifade özgürlüğünü engelleyen uygulamalar yaptığı, muhalefete yargı üzerinden baskı kurduğu vurgulandı ve demokratikleşme olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceği belirtildi.

Ek görüşün girişinde “Hiçbir yurttaşın kendini güvende hissetmediği, kurulan birkaç cümlenin cumhurbaşkanına fiili saldırı sayılıp tutuklama nedeni haline getirilebildiği, siyasi nedenlerle aydınların, gazetecilerin, sivil toplumun liderlerinin tutuklandığı, anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan temel hak v eözgürlüklerin keyfi olarak sınırlandırılabildiği bu ülkede; hak, hukuk ve adalet yurttaşların ortak talebidir” denildi.

Görüşte yargının siyasallaşma nedeni de 2017’de yapılan sistem değişikliği olarak aktarıldı.

‘MECLİS PASİFLEŞİYOR, CUMHURBAŞKANI YETKİLENDİRİLİYOR’

Görüşte; Türkiye’de toplumsal barış ve huzur için asgari ücretliler, barınma hakkını arayan öğrenciler, cinayetlerle öldürülen kadınlar ve hakkını arayan tüm kesimler için adil bir hukuk sistemi oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Görüşte, yasa teklifi gereği silah bırakma sürecini takip etmek için kurulacak kurullar da eleştirildi.

Bu kurullara cumhurbaşkanı tarafından atama yapılacağı belirtilen görüşte “Süreci terör örgütü ile güvenlik bürokrasisi arasındaki sınırlı alana sıkıştıran, Meclis’i pasif kılan ve demokrasinin üç temel ayağından biri olan yargı organının karşısına şeffaflıktan uzak ve yetki kapsamı belirsiz bürokratik kurulları çıkaran bir yaklaşım; toplumsal barışı ‘acaba’lara, ‘fakat’lara, ‘belki’lere ve MGK kararlarının açıklandığı tarihlere emanet etmektedir. En önemlisi; söz konusu kurul üyelerinin tamamının cumhurbaşkanı tarafından ataması, cumhurbaşkanğını bu teklifin uygulamasında mutlak yetkili konuma getirmiştir” denildi.

‘DOKUNULMAZLIK’ MADDESİNE ELEŞTİRİ

Yasa teklifinin “kapalı kapılar ardında, eksik ve hukuken sorunlu bir şekilde” hazırlandığı kaydedilen görüşte “Meclis’e sunmadan önce milletvekillerine izah edilmeden yasalaştırılmaya çalışılması, bu teklifi tartışmalı hale getirmiştir” denildi.

Yasa kapsamında süreçte görev alacak bazı kişilere dokunulmazlık veren maddenin de eleştirildiği görüşte “Komisyon sürecinde ortaya koyduğumuz ‘Analar ağlamasın, sıvasız evlerin duvarında şehit feryadı yankılanmasın’ yönündeki ısrarımızın takipçisiyiz. Ne var ki bu sözün kalıcı biçimde hayata geçmesi sadece terör örgütünün silah bırakmasından, bu süreçte görev alacak kişilerin cezasızlık zırhına büründürülmesinden geçemez. Aslolan demokratikleşme ve hukuk devleti önündeki engellerin tümüyle kaldırılmasından geçmektedir” denildi.

DEMOKRATİKLEŞME ÖNERİLERİ

Görüşte, demokratikleşme adımları kapsamında şu maddeler sıralandı:

- Anayasada öngörülen seçim yargısına yetkisiz mahkemelerin müdahalesinin önlenmesi

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının genişletilmesi

- Duruşmaların TRT’den yayınlanması

- Kamuda liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi ve ayrımcılığın suç sayılması

- “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gibi suçların ifade özgürlüğüne göre düzeltilmesi, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarının kaldırılması

- Belediyelere kayyım uygulamalarının sona erdirilmesi