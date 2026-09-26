YENİ Parti’de ilçeler için ön seçimler başlıyor, genel merkez tüm süreçleri takip edecek

Kongre süreçlerini başlatan YENİ Parti, bugünden itibaren iki gün boyunca 311 ilçede partiye 26 Ağustos’a kadar kayıt yaptıran üyeleriyle ilçe başkanlıkları için ön seçim yapacak. Edinilen bilgiye göre; seçim yapılacak bölgelerden yarıya yakınında çok adaylı bir yarış olacak. YENİ Parti kurmayları, seçim öncesi başkanlığa aday olan tüm isimlerin hem siyasi etik beyannamesi imzaladığını hem de seçilirlerse neler yapacaklarına ilişkin bir faaliyet programı hazırladıklarını aktardı. Kurmaylar bu taahhütnamelere göre seçilen isimleri düzenli olarak denetleyeceklerini belirtti.

LİSTELERE DE KONTROL

Buna göre; başkanlar genel merkezin belirlediği etik ilkeler çerçevesinde mal varlığı beyanı yapacak, mali işlemlerini üyelere şeffaf bir şekilde sunacak. Yönetim listesini hazırlarken genel merkezin belirlediği meslek, kadın, genç, engelli kotalarına uyulacak. Bugünden itibaren başlayacak seçimlerde üyeler sadece başkanları seçecek. Yönetim listeleri ise gelecek hafta Siyasi Partiler Yasası’na göre delegelerle yapılacak resmi kongrelerde oylanacak. İlçelerde oluşturulan heyetler, yönetim listelerinin adil oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edecek.

BAŞKANLARIN VAATLERİ TAKİP EDİLECEK

YENİ Parti lideri Özgür Özel bugünden itibaren hafta sonu boyunca İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’daki seçimleri takip edecek. Partinin genel başkan yardımcıları da kendi seçim bölgelerinde olacak. Seçimler tamamlandıktan sonra genel merkez seçilen başkanların önceden sunduğu faaliyet programını takip altına alacak. Böylece başkanların seçim öncesi vaatlerini ne kadar gerçekleştirdiği kontrol edilmiş olacak.