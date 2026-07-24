YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

YENİ Parti'ye katılacak olan 91 milletvekilinin isim listesi belli oldu.
İşte YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda bulunan milletvekilleri:
1 - Ahmet Tuncay Özkan
2 - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3 - Ali Gökçek
4 - Ali Mahir Başarır
5 - Aliye Coşar
6 - Aliye Timisi Ersever
7 - Asu Kaya
8 - Aşkın Genç
9 - Ayça Taşkent
10 - Ayhan Barut
11 - Aykut Kaya
12 - Aylin Yaman
13 - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
14 - Barış Karadeniz
15 - Bekir Başevirgen
16 - Bilal Bilici
17 - Burhanettin Bulut
18 - Bülent Tezcan
19 - Cavit Arı
20 - Cemal Enginyurt
21 -Cumhur Uzun
22 - Deniz Yavuzyılmaz
23 - Deniz Yücel
24 - Doğan Demir
25 - Ednan Arslan
26 - Elvan Işık Gezmiş
27 - Ensar Aytekin
28 - Evrim Karakoz
29 - Evrim Rızvanoğlu Emir
30 - Eylem Ertuğ Ertuğrul
31 - Fahri Özkan
32 - Fethi Açıkel
33 - Gamze Taşcıer
34 - Gizem Özcan
35 - Gökan Zeybek
36 - Gökçe Gökçen
37 - Gökhan Günaydın
38 - Harun Özgür Yıldızlı
39 - Hasan Öztürk
40 - Hikmet Yalım Halıcı
41 - İbrahim Arslan
42 - İsmail Atakan Ünver
43 - İsmet Güneşhan
44 - İzzet Akbulut
45 - Kayıhan Pala
46 - Mahmut Tanal
47 - Mehmet Salih Uzun
48 - Mehmet Tahtasız
49 - Melih Meriç
50 - Metin İlhan
51 - Murat Bakan
52 - Murat Çan
53 - Murat Emir
54 - Mustafa Erdem
55 - Mustafa Sarıgül
56 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu
57 - Mühip Kanko
58 - Nail Çiler
59 - Namık Tan
60 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu
61 - Okan Konuralp
62 - Orhan Sümer
63 - Özgür Ceylan
64 - Özgür Erdem İncesu
65 - Özgür Karabat
66 - Özgür Özel
67 - Reşat Karagöz
68 - Seda Kaya Ösen
69 - Servet Mullaoğlu
70 - Seyit Torun
71 - Sibel Suiçmez
72 - Suat Özçağdaş
73 - Süleyman Bülbül
74 - Süreyya Öneş Derici
75 - Şeref Arpacı
76 - Tahsin Ocaklı
77 - Talat Dinçer
78 - Talih Özcan
79 - Tekin Bingöl
80 - Turan Taşkın Özer
81 - Türkan Elçi
82 - Uğur Bayraktutan
83 - Ulaş Karasu
84 - Umut Akdoğan
85 - Utku Çakırözer
86 - Ümit Özlale
87 - Veli Ağbaba
88 - Yaşar Tüzün
89 - Yunus Emre
90 - Yüksel Taşkın
91 - Zeynel Emre