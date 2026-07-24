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YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...
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YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

24.07.2026 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 milletvekilinin isim listesi belli oldu. İşte YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

YENİ Parti'ye katılacak olan 91 milletvekilinin isim listesi belli oldu. 

İşte YENİ Parti Kurucular Kurulu'nda bulunan milletvekilleri: 

1 - Ahmet Tuncay Özkan

2 - Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3 - Ali Gökçek

4 - Ali Mahir Başarır

5 - Aliye Coşar

6 - Aliye Timisi Ersever

7 - Asu Kaya

8 - Aşkın Genç

9 - Ayça Taşkent

10 - Ayhan Barut

11 - Aykut Kaya

12 - Aylin Yaman

13 - Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

14 - Barış Karadeniz

15 - Bekir Başevirgen

16 - Bilal Bilici

17 - Burhanettin Bulut

18 - Bülent Tezcan

19 - Cavit Arı

20 - Cemal Enginyurt

YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

21 -Cumhur Uzun

22 - Deniz Yavuzyılmaz

23 - Deniz Yücel

24 - Doğan Demir

25 - Ednan Arslan

26 - Elvan Işık Gezmiş

27 - Ensar Aytekin

28 - Evrim Karakoz

29 - Evrim Rızvanoğlu Emir

30 - Eylem Ertuğ Ertuğrul

31 - Fahri Özkan

32 - Fethi Açıkel

33 - Gamze Taşcıer

34 - Gizem Özcan

35 - Gökan Zeybek

36 - Gökçe Gökçen

37 - Gökhan Günaydın

38 - Harun Özgür Yıldızlı

39 - Hasan Öztürk

40 - Hikmet Yalım Halıcı

YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

41 - İbrahim Arslan

42 - İsmail Atakan Ünver

43 - İsmet Güneşhan

44 - İzzet Akbulut

45 - Kayıhan Pala

46 - Mahmut Tanal

47 - Mehmet Salih Uzun

48 - Mehmet Tahtasız

49 - Melih Meriç

50 - Metin İlhan

51 - Murat Bakan

52 - Murat Çan

53 - Murat Emir

54 - Mustafa Erdem

55 - Mustafa Sarıgül

56 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu

57 - Mühip Kanko

58 - Nail Çiler

59 - Namık Tan

60 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu

YENİ Parti'de kimler yer alıyor? YENİ Parti Kurucular Kurulu’nda yer alan isimler...

61 - Okan Konuralp

62 - Orhan Sümer

63 - Özgür Ceylan

64 - Özgür Erdem İncesu

65 - Özgür Karabat

66 - Özgür Özel

67 - Reşat Karagöz

68 - Seda Kaya Ösen

69 - Servet Mullaoğlu

70 - Seyit Torun

71 - Sibel Suiçmez

72 - Suat Özçağdaş

73 - Süleyman Bülbül

74 - Süreyya Öneş Derici

75 - Şeref Arpacı

76 - Tahsin Ocaklı

77 - Talat Dinçer

78 - Talih Özcan

79 - Tekin Bingöl

80 - Turan Taşkın Özer

81 - Türkan Elçi

82 - Uğur Bayraktutan

83 - Ulaş Karasu

84 - Umut Akdoğan

85 - Utku Çakırözer

86 - Ümit Özlale

87 - Veli Ağbaba

88 - Yaşar Tüzün

89 - Yunus Emre

90 - Yüksel Taşkın

91 - Zeynel Emre

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