YENİ Parti'de ön seçim sonuçları belli oldu: Ankara'da 13 ilçe başkanı seçildi

YENİ Parti'nin ilçe başkanlıkları için düzenlediği ön seçimler 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde kurulan sandıklarda gerçekleştirildi.
26 Ağustos'a kadar partiye üye olanların oy kullanabildiği ön seçim kapsamında Ankara'nın 13 ilçesinde de sandık kuruldu. Üyelerin kullandığı oyların ardından ilçe başkanları belli oldu.
ANKARA'DA 13 İLÇENİN BAŞKANI BELLİ OLDU
Ön seçim sonuçlarına göre YENİ Parti'nin Ankara'daki ilçe başkanları şöyle:
- Akyurt: Yalçın İpek
- Altındağ: Gökhan Urun
- Ayaş: Fatih Öztürk
- Çankaya: Ercan Başal
- Elmadağ: Mehmet Kurusakız
- Etimesgut: Özgür Şahbaz
- Gölbaşı: Nazım Sağlam
- Keçiören: Görkem Cevahir Yıldırım
- Mamak: Şeref Demirbaş
- Nallıhan: Mustafa Sarıkaya
- Pursaklar: Hüseyin Benek
- Sincan: Önder Ağdede
- Yenimahalle: Halil Alankuş