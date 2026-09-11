YENİ Parti’de Üsküdar seçimleri kırılma olarak görülüyor, parti başkanlarla ilgili hassas politikasını sürdürüyor

YENİ Parti, kuruluş süreci sırasında belediye başkanlarının partiye geçişi için “Kimseyi YENİ Parti’ye geçmeye zorlamayacağız” politikasını benimsedi. Bu politikanın temel nedeni olarak da özellikle butlan yönetimini destekleyen belediye meclisi üyeleriyle sorun yaşanmamasının istenmesi gerekçe gösterildi. Ancak Üsküdar’da yaşananların YENİ Parti içinde “yeni bir kırılma noktası” olarak değerlendirildiği görülüyor. Parti içinde bazı belediyelerin ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesi riskiyle ilgili senaryolar konuşuluyor. Parti kurmayları buna karşı “Biz hassas politikamızı devam ettiriyoruz” yorumunu yapsa da parti içinden “İktidar belediyeleri ele geçirmek için her türlü hesabı ve baskıyı yapıyor. İşine gelen oranda belediye meclis üyesini bile tutukluyor. Bu nedenle artık geçmek isteyen tüm başkanları çağıralım” gibi yorumlar da yapılıyor.

KIRILMA NOKTASI YARGITAY KARARI

Bu anlamda Yargıtay’ın CHP’nin kurultay davasıyla ilgili vereceği kararın belediyelerin tutumuyla ilgili de kırılma noktası olacağı anlaşılıyor. Davadan butlanı onayan bir karar çıkarsa partinin CHP’deki belediye başkanlarına “Artık gelin” çağrısı yapabileceği söyleniyor. Butlan kararı iptal edilirse de butlan yönetimi görevden uzaklaştıralacağı için “CHP’de kalmanın bir sorun olmaktan çıkacağı” belirtiliyor. Bu durumun da belediyeleri rahatlatacağı kaydediliyor.

BUTLANLA KAPILAR KAPALI

Öte yandan; YENİ Parti kurmayları hiçbir senaryoda CHP’nin butlan yönetimiyle bir işbirliği yapmayacağını yineliyor. Bu nedenle YENİ Parti, Üsküdar seçiminde yaşananları bir “işbirliği” olarak görmüyor. Kurmaylar bu noktada YENİ Parti lideri Özgür Özel’in “Butlan yönetimi ile birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yoktur” sözlerine işaret ediyor. Özel de CHP’de kurultay bile yapılsa yönetiminin meşru bir zemine oturamayacağını belirterek “Nereye oturuyor meşru zemine? Seçilmişleri gönder, partiden ihraç et. Polis zoruyla at. Yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kumda oynayarak meşru yönetim seçin. Orada seçilecek genel başkan meşru olmaz” görüşünü savunuyor.