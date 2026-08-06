YENİ Parti’den Erdoğan’ın memleketi Rize’de üç ilçede peş peşe açılış

YENİ Parti, Rize’nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde ilçe başkanlığı binalarının açılışını halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Açılış programlarının ilk durağı Pazar ilçesi oldu. Buradaki törene YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın yanı sıra milletvekilleri Murat Çan, Yüksel Taşkın, Tahsin Ocaklı, Seyit Torun ve Uğur Bayraktutan katıldı. Programa ayrıca İl Başkanı Saltuk Deniz, ilçe başkanları ve Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır da iştirak etti. Açılışın ardından heyet, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Program kapsamında ayrıca kent lokantasının açılışı da gerçekleştirildi.Kent lokantasının açılış kurdelesini ise pazarcılık yapan kandılar kesti. Gökhan Günaydin ve Seyit Torun yemek servis etti.

Pazar’daki programın ardından parti heyeti Ardeşen’e geçerek ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı. Ardından günün en yoğun katılımlı programlarından biri için Fındıklı ilçesine geçildi.

FINDIKLI’DA MİTİNG HAVASINDA AÇILIŞ

YENİ Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı binası açılış töreni adeta mitinge dönüştü. Açılış programına SOL Parti ve EMEK Partisi, İYİ Parti ve Zafer Partisi temsilcilerinin de katılması dikkat çekerken, farklı kesimlerin bir araya geldiği açılış töreninde birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Etkinlik, Fındıklı belediye binası önünde toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Vatandaşlar yürüyüş boyunca “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Hak, hukuk, adalet”, “Özgür Türkiye, özgür gelecek”, “İmamoğlu Cumhurbaşkanı” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı. Kalabalık, sloganlar eşliğinde YENİ Parti İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu 3’üncü Cadde’ye kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından parti binası önünde düzenlenen törende protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Yapılan konuşmalarda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelenin önemi vurgulanırken, halkın taleplerinin siyasette daha güçlü temsil edilmesi gerektiği ifade edildi.

“AKP'NİN YARGI KOLLARI ARACILIĞIYLA PARTİMİZE EL KOYDULAR”

Açılış öncesinde kalabalığa hitap eden YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuşmasında örgütlenmenin önemine dikkat çekti. Günaydın, halkın taleplerinin daha güçlü bir şekilde siyasete yansıması için parti teşkilatlarının büyümesi ve güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Günaydın, “Değerli dostlar, partimize el koydular, otobüslerimize el koydular. Sandılar ki bunlar her mahallede, her sokakta bir bank bulamazlar. Buluyor muyuz arkadaşlar? Buluyoruz! Birileri memleketi paylaştığını sanıyor. Diyor ki: "Bu il benim, bu ilçe benim, oralara kimse giremez." Ben de buradan sesleniyorum: İki gündür Rize'deyiz, buradan da Artvin'e gideceğiz. Rize de bizim, Artvin de bizim, bu memleket de bizim! Biz kimiz? Biz hiç kimseyi ayırt etmeyen, ötekileştirmeyen, Cumhuriyet'in ilke ve devrimleriyle beraber yürümeye herkesi davet eden Cumhuriyet'in evlatlarıyız! Bununla da gurur duyuyoruz. AKP'nin yargı kolları aracılığıyla partimize el koydular. 24 Mayıs tarihinde yalnızca Türkiye'nin değil, bence dünya demokrasisinin ayıbıdır; polisle, biber gazıyla, plastik mermiyle Genel Merkezimize girdiler. Kınıyoruz, yazıklar olsun! O zihniyette olanlara yazıklar olsun!

Sandılar ki bizi paralize edecekler, sandılar ki bizi bölecekler. Bugün buradan bir kere daha kulaklarında çınlatalım: Sevgili Genel Başkanımızın deyimiyle, karpuz bizde, sapı başkasında olabilir ancak, karpuz bizde!24 Mayıs'tan sonra, yani partimize girdikleri günden sonra yalnızca iki ay içerisinde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Anadolu'yu karış karış dolaştık, yurttaşa kulağımızı verdik ve onların kurdurduğu partinin işlemlerini tamamladık. Lozan'ın 103. yıl dönümünde, 24 Temmuz tarihinde partimizi kurduk. Yeni Parti hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar! Siyaset biraz simge işidir. O siyasette izlediğiniz yol varacağınız hedefi de gösterir. Biz o gün, 24 Temmuz tarihinde Hacı Bayram Veli Camii'nden çıktık, Birinci Meclis'e geldik. O rota Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarının rotasıydı, o rotada olmaktan onur duyuyoruz!

Şunu söyleyeyim; Bu kadar kısa süre içerisinde buraya bu tabelayı asmak yalnızca ekonomik olanaklarla açıklanamaz; yürekle, bilinçle açıklanabilir. Helal olsun arkadaşlarıma! Bu tabela nasıl bir tabela biliyor musunuz? Bu tabela şu demek: Bu memleketi hiç kimse hayırsever monarşiye dönüştüremez! Bu memleketi hiç kimse Trump'ın, Barack'ın talimatlarıyla yönetemez! Bu memleket bizimdir, bizim olmaya devam edecek! Bu tabela yalnızca bir parti tabelası değildir. Bu tabela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilke ve devrimlerine bağlı olarak milletçe hep beraber yürüyeceğimiz bir yoldur. Bunun için diyoruz ki; sosyal demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları, Kürt demokratları, hepinizi bu yürüyüşe davet ediyoruz! Hep beraber yürüyeceğiz.

Yoldaşlarını geride bırakan, vefayı unutan ve yalnızca kendi öz benliği üzerinden dünyaya bakan insanlardan insan da olmaz, bir kadro hiç olmaz. Biz önümüzde hızla koşanları, Türkiye'nin dört bir tarafına hizmet götürenleri, bunun için de en önce hapsedilenleri unutmadık. Bu toprakların çocuğu Gürkan Altay'a selam olsun,

Bir zamanlar Cumhuriyet gazetesi için şunu söylerlerdi, kulaklarımla duydum: "Birilerini, bizim başyazarlarımızı, genel yayın yönetmenlerimizi öldürerek aramızdan aldılar, bazılarını da öldürmeye gerek kalmadı" dediler. Belediye başkanlarımız hiçbir korumaları olmadan yiğitçe mücadele eden arkadaşlarımız, hangi sabah kapı çalınacak diye bekleyen arkadaşlarımız... Buna rağmen de onurlarından ödün vermeyen arkadaşlarımız... Hepsine bin selam olsun! Özellikle kadınlara bin selam olsun! Filiz ve Fatma'ya bin selam olsun!

“YOLDAŞLIK HUKUKUMUZDAN BİR ADIM GERİ ATMAMAYA KARARLIYIZ”

Dedim ya; bazıları onurlarıyla yatıyorlar, bazıları da onurlarını satmakta bir tereddüt göstermiyorlar. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki tarih her şeyi kaydediyor. Tarihi direnenler kaydediyor, tarihi direnenler yazıyor. Emeklerinize sağlık hep beraber, hepinizin emeklerine sağlık! Arkadaşlar, biz yoldayız. Bu yol hala yokuş olmaya devam ediyor. Bu yolda önümüze çıkarttıkları kumpaslar kadar yeni kumpaslar çıkartacaklar. Ancak hep beraber her birimiz birbirimize söz vereceğiz: Yoldaşlık hukukumuzdan bir adım geri atmamaya, bir arkadaşımızın kolunu bırakmamaya, omuzumuzu eksik etmemeye var mıyız? Varız! İşte bu inancı yenemeyecekler ve bu inanca yenilecekler. Türkiye onurlu insanların memleketi olmaya devam edecek. Hepinizi içtenlikle selamlıyorum; memleketin devrimci kadınları, yiğit erkekleri, yurtsever insanları. Yeni Parti altında buluşuyoruz hep beraber yürüyelim. Bu yolun sonu kurtuluştur! Bu yolun sonu, bu memlekete eza cefayı edenlerin kendilerini tarihin çöplüğünde bulacağı yoldur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partiye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı ve üye kayıtları gerçekleştirildi. Program, kurdelenin kesilmesiyle Yeni Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı'nın resmi açılışının yapılmasıyla sona erdi.