YENİ Parti'den İBB ve Üsküdar açıklaması... 'AKP'nin buna hazırlandığı açıktır'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı yaptı.

Günaydın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini AKP adayının kazanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Sistemli, planlanmış, eş güdümlenmiş, örgütlenmiş bir kumpas sahneye konuldu. Üstelik de araçsallaştırılmış yargısıyla, yedeklenmiş kamu idaresiyle ve tek parti devleti haline dönüştürülmüş yapısıyla birlikte büyük bir utanmazlığı ibretle izledik."

YEREL SEÇİM ÇAĞRISI: 'ÖNE ÇEKİN'

"Üsküdar halkı Sinem Dedetaş'tan ve ortaya koyduğu cesur, kararlı, dürüst yönetimden memnundur" diyen Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:

"Tersini söylüyor ise utanmadan televizyonlarda bu utanç vesikasını dahi savunabilecek kadar aymazlığa düşmüşseniz, gelin sizin sözlerinizle sizi sahaya çağıralım. Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'deki bütün yerel seçimleri tekrar edelim. Üsküdar'ı da tekrar edelim."

ÜSKÜDAR SEÇİMİNE İTİRAZ EDİLECEK

Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Günaydın, Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlere itiraz edileceğini belirterek, "Hakkıyla yapılmış seçimleri iptal eden yargının kumpasla yapılmış seçim konusunda ne diyeceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

"BENZER BİR SENARYOYU İSTANBUL ÜZERİNDEN TEZGAHLAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar. Peki bunun için ne yapmaları gerekiyor? Ekrem İmamoğlu'nu yasaklı hale ve hükümlü hale getirmeleri gerekiyor."