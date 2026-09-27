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YENİ Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: 'Bir koltuk feda ederek hesabı kapatamazsınız'

YENİ Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: 'Bir koltuk feda ederek hesabı kapatamazsınız'

27.09.2026 00:21:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: 'Bir koltuk feda ederek hesabı kapatamazsınız'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın hakkındaki iddiaların ardından görevlerinden affını istemesine tepki gösterdi. Emir, “Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız” dedi.

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yürüttüğü tüm görevlerden affını istemesine ilişkin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

“Ne güzel tezgâh. Beraber karar al, beraber yürü; mızrak çuvala sığmayınca bir kişiyi hatalı ilan edip kenara çekil.

Sıkıştıklarında bir piyon feda edip bütün tahtayı kurtarma oyununu çok iyi bilirler. Ama bu kez perde öyle kolay kapanmayacak.

Kimse 500 bin insanımızın gözünün içine baka baka ‘Eski bakan yanlış yaptı, gereğini yaptık’ masalı okumasın. Bir koltuk feda ederek, milletin kursağından çalınan lokmanın hesabını kapatamazsınız.

‘Kelle verdik’ şovuyla asıl başları kurtarma devri bitti. Masayı tutan eller de hesap verecek. Bu defa olmayacak.

Bu defa olmayacak.”

İlgili Konular: #istifa #Fatma Betül Sayan Kaya #yeni parti