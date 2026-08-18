YENİ Parti'den İstanbul'da eylem çağrısı: Adres ve saat duyuruldu

YENİ Parti İstanbul, kentte geniş katılımlı bir yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı.

"Millet İradesine Saygı Yürüyüşü" adı altında organize edilen eylemin adresi İstanbul'un Çekmeköy ilçesi olacak. Partinin paylaştığı bilgilere göre, yürüyüş 19 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Yurttaşlar ve partililer, eylemin başlangıç noktası olarak duyurulan Çekmeköy Doğa Parkı Ana Kapı önünde bir araya gelecek. Buradan başlayacak yürüyüşün varış noktası ise Madenler Meydanı olarak belirlendi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Çekmeköy halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor. Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor" ifadeleri ile yurttaşlara çağrı yaptı.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!



Çekmeköy halkı iradesine ve onuruna sahip çıkıyor.



Ceberrut iktidara boyun eğmeyenler adalet, demokrasi ve cumhuriyet için yürüyor.



🗓️19 Ağustos Çarşamba

🕗19.00

📍Çekmeköy Doğa Parkı Ana Kapı Önü pic.twitter.com/1j6cF10qs1 — Özgür Çelik (@ozgurcelik1919) August 18, 2026

NE OLMUŞTU?

CHP'li Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Ağustos 2026 tarihinde AKP'ye geçmişti.

Çerkez'e rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.