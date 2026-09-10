YENİ Parti’den Mansur Yavaş açıklaması: 'Kimse senaryo üretmeye çalışmasın'

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, Yavaş’ın görüşme sonrasında kullandığı “Eğer partimi rahatsız ettiyse gereğini yaparım” sözlerini hatırlatarak görüşmeyi nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Günaydın, Yavaş’ın Ankara’daki çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

“BURADA BİR SORUN YOK”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sonrasında büyük yatırımlar, metro projeleri, kredi ve onay süreçleri için merkezi hükûmetle birlikte çalışılması gerektiğini belirten Günaydın, Yavaş’ın görüşme öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı’na bilgi verdiğini aktardı.

Günaydın, bu duruma ilişkin “Burada da bir sorun yok” dedi.

“KİMSE BURALARDAN SENARYO ÜRETMEYE ÇALIŞMASIN”

Görüşmede yalnızca Ankara’nın gündemindeki büyük yatırımların ele alındığını ifade eden Günaydın, Yavaş’ın tutumunu şu sözlerle değerlendirdi:

“Yani Mansur Yavaş diyor ki, ‘Ben bu kaotik ortamda bir denge politikası izlemeye devam edeceğim. Ankaralı'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın.’”

PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİALARINA YANIT

Günaydın, Erdoğan ile yapılan görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarılmasına ve Yavaş’ın parti değiştireceği yönündeki iddialara da tepki gösterdi.

Yavaş’ın şu sözlerini hatırlattı:

“Ve bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim; beni seven, bana güvenen, yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmayacaktır.”

Günaydın, bu sözlerin ardından “Bu kadar basit” değerlendirmesini yaptı.

“DEDİKODU ÜRETENLERİ YALANLAMAKTAN BIKTIK”

Yavaş’ın televizyonlarda kendisi hakkında ortaya atılan iddialara yönelik tepkisini de hatırlatan Günaydın, şu ifadeleri aktardı:

“Her gün televizyonlarda arkamızdan dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık, onlar utanmaktan bıkmadılar.”