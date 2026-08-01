YENİ Parti'den 'sahte bağış sitesi' uyarısı: 'Adresi mutlaka kontrol edin'

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, partisi adına açılan sahte bağış sitelerine karşı önemli bir uyarıda bulundu.
Dolandırıcıların arama motoru Google'a verdikleri reklamlar aracılığıyla yurttaşları hedef aldığını belirten Bulut, "Google’da 'YENİ Parti bağış' diye arattığınızda en üstte çıkan sponsorlu bağlantı sahtedir" ifadelerini kullandı.
Yurttaşları mağduriyet yaşamamaları konusunda uyaran Bulut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Bağış yapmadan önce adresi mutlaka kontrol edin."
- "YENİ Parti’nin tek resmi bağış sayfası: yeni-parti.org.tr/bagis/"
⚠️ Dikkat!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 1, 2026
Google’da “YENİ Parti bağış” diye arattığınızda en üstte çıkan sponsorlu bağlantı sahtedir.
Bağış yapmadan önce adresi mutlaka kontrol edin.
YENİ Parti’nin tek resmi bağış sayfası:https://t.co/gUJEwYGTMi pic.twitter.com/ypTlBYeN4s