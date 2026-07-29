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YENİ Parti'den Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk tepki: "Sinem Dedetaş’ın tek 'suçu'..."

YENİ Parti'den Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk tepki: "Sinem Dedetaş’ın tek 'suçu'..."

29.07.2026 10:26:00
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Haber Merkezi
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YENİ Parti'den Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk tepki:

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Zeybek "Sinem Dedetaş’ın tek 'suçu' Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır" dedi.
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Üsküdar Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

"VAKIFLARA AKAN PARALARI KESTİ..."

YENİ Parti cephesinden operasyona yönelik ilk tepki de, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'ten geldi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona şu sözlerle tepki gösterdi:

"Üsküdar’a yönelik gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonuyla birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da kazandığımız belediyelere yönelik operasyonların sayısı, İBB dahil 16’ya ulaştı. Halkımız bilsin… Bu düzen sandıkta kabul etmediği sonuçlara karşı kendi demokrasi anlayışını uyguluyor. Seçimleriniz ve oylarınız bu iktidar tarafından açıkça küçümseniyor. 

Sinem Dedetaş’ın tek “suçu” Üsküdar gibi iktidarın en önemli ilçesini kazanmış olmasıdır. 

Sinem başkanımız defahetle sordu… Üsküdar Belediyesi, AK Parti döneminde 1,3 milyar TL borcu nasıl yaptı? Bu soru hala ayakta! 

Tek “suçu” İBB ile birlikte Üsküdar sahilinde yıllarca kamu alanlarını işgal eden düzeni sonlandırmasıdır. 

Vakıflara akan paraları kesti. 30 yıl sonra Üsküdar’ı halkçı, sosyal belediyecilikle buluşturdu, tüm zorluklara rağmen başarıyla çalıştı. 

Bugün yaşananların ardındaki gerçek sebepler bunlardır.

Bu operasyonlar, milletimiz nezdinde yaşadığınız erimeyi durdurmuyor. İlk sandıkta bu hukuksuzlukların karşılığını daha büyük yenilerek ve yaşayarak anlayacaksınız.

Sinem başkanımızın sonuna kadar yanındayız."

İlgili Konular: #Operasyon #Üsküdar Belediyesi #yeni parti #Sinem Dedetaş

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