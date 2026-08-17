YENİ Parti'den üyelik çağrısı: Geleceği birlikte inşa ediyoruz

YENİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları partiye üye olmaya davet etti. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"YENİ Parti'yi ülkemizin her köşesinde milletimizle büyütüyoruz. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il geleceği birlikte inşa ediyoruz. Demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan tüm yurttaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyoruz."

Paylaşımda partinin üyelik internet adresine de yer verilirken, "#Yenibaşlangıç" etiketi kullanıldı.

Paylaşıma eklenen videoda YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine ilişkin sözlerine de yer verildi. Özel, videoda, "Eski nesil siyasetten bıkmış olan, 'ülkenin geleceğinde ben de olacağım' diyen herkesi YENİ Parti'ye, yeni siyasete davet ediyorum" ifadelerini kullandı.