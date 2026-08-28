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YENİ Parti, Edremit’te bir haftada 3 bin 88 üyeye ulaştı

YENİ Parti, Edremit’te bir haftada 3 bin 88 üyeye ulaştı

28.08.2026 11:07:00
Güncellenme:
ANKA
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YENİ Parti, Edremit’te bir haftada 3 bin 88 üyeye ulaştı

YENİ Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, bir hafta içerisinde 3 bin 88 yeni üyeye ulaştıklarını belirterek, rakamın partiye yönelik ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.
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YENİ Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, bir süre önce kuruluşunu ilan ettikleri teşkilatlarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Edremit’te bir hafta içerisinde 3 bin 88 üyeye ulaştıklarını söyleyen Yalçınkaya, üye sayısının yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığı anlattı.

Üye sayının artması yurttaşların değişim ve yeni bir siyasi anlayış arayışının göstergesi olduğunu ifade eden Yalçıntaş, üye kayıt sürecinde görev alan parti yöneticileri, üyeler ve gönüllülere teşekkür etti.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Partiye yönelik ilginin oluşmasında, YENİ Parti’nin kuruluşundan bu yana benimsediği siyasi anlayışın yanı sıra Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinin de etkili olduğu ifade eden Yalçıntaş, "Edremit hazır, YENİ Parti hazır. İktidar yolumuz açık, hedefimiz büyük" dedi.

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