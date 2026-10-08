Yeni Parti Esenyurt kongresindeki gerginliğe soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Eylül'de gerçekleşen ancak yaşanan gerginlik dolayısıyla ertelenen Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde "bazı partililerin seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar vermesi"ne ilişkin soruşturma başlattı.

Partinin ilçe yöneticilerinden Tuncay Özay, bir adayın çekilmesiyle tek listenin yer aldığı seçimde bazı katılımcıların seçim sandıklarına ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla savcılığa müracaatta bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru üzerine "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği, kamera görüntülerinin araştırılması, zarar gören eşyalara ilişkin görgü tespitinin yapılması, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerinin alınmasına ilişkin müzekkere yazıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya’nın yarıştığı Esenyurt ilçe kongresinde usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla gerginlik çıkmıştı. Seçim ileri bir tarihe ertelenmişti.