YENİ Parti Foça İlçe Başkanlığı açılışında AKP'ye geçen Foça Belediye Başkanına tepki

İzmir'in Foça ilçesinde YENİ Parti İlçe Başkanlığı'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Program, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir milletvekilleri Salih Uzun ve Deniz Yücel, 27'nci Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, YENİ Parti Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Törende yapılan konuşmalarda Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın parti değiştirmesine tepki gösterildi.

İlçe başkanlığı açılış töreninde konuşan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Foça Belediyesi Meclisinin 8 üyesinin CHP'den istifa ederek partilerine katıldığını belirterek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güç, "31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye’de yalnızca belediye başkanlarının değil; seçmen iradesinin, demokratik meşruiyetin ve sandığın anlamının yeniden tartışıldığı bir döneme girdik. Mesele artık Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş ya da herhangi bir siyasi parti meselesi olmaktan çıkmış; milletin iradesine nasıl bakıldığı meselesine dönüşmüştür. Görüyoruz ki iktidar, rakip olarak bir siyasetçiyi değil, milletin iradesini görmekte ve milletle hesaplaşmaktadır" dedi.

Güç, Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ve yeni kadrolara ihtiyaç duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık Anadolu medeniyetinin bize öğrettiği kadim bir gerçek vardır. Bu topraklar nice devletler, nice iktidarlar, nice fırtınalar gördü. Ama bu kadim millet, iradesini ve umudunu hiçbir zaman kaybetmedi. Anadolu’da baki kalan tek şey milletin iradesidir. Ve unutulmasın: Bu topraklarda son sözü daima millet söyler ve millet kazanır! Kimi alırlarsa alsınlar, kimi çalarlarsa çalsınlar… paniklemeye gerek var mı? Yok. Ülkemizin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğu, yeni insan kaynakları istediği çok açıktır. Korkup kaçıyorsa, yıllardır içinde bulunduğu partisini satıyorsa, karakteri buna müsaitse kimse bir şey yapamaz. Çünkü karakter ne alınır, ne satılır. Kimseye de karakter yüklemesi yapılmaz. Artık Bu iktidarın sonu gelmiştir. Biz milletimizle birlikte temiz ve ahlaklı siyaseti başlattık. Ahlaklı siyasetin yasal düzenlemesini yapacağız. Hiç kimse tehdit ve şantajla siyaseti yozlaştıramayacak. İktidar istedi diye kimse başka bir partiye 'butlan' adı altında el koymayacak.

Gençlerin ülkesine olan inancını, milletin devlete olan güvenini kimse kıramasın diye yepyeni bir siyasi ahlak yasası çıkartacağız. Bizler Yeni Parti olarak ülkemiz için yeni bir yol açtık. Bu yolda yepyeni kadrolarla milletimizle kucaklaşacağız. Milletimiz AKP iktidarından yoruldu. Kim nereye geçmiş, kim kimi ayartmış, kim kimi zorlamış… Bunların artık bir önemi yok… Kim geçiyorsa geçsin. Şurada sayılı günleri kaldı. Hepsinin son kullanma tarihi belli. Foça geçmiş, Üsküdar ele geçirmişler, o geçmiş, bu geçecekmiş… Artık milletimiz bunlarla ilgilenmiyor. Çünkü bunlar iktidarın tuzakları. Her gün iktidarın oyalama tuzağına düşerek asıl gündemimizden ve milletimizden uzaklaştırılmak isteniyoruz. Ama milletimiz Yeni Parti’ye sıkı sıkı sarılıyor."

Güç, iktidarın siyasi tartışmalarla toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmeye çalıştığını belirterek partisinin milletin gündemine ve örgütlenme çalışmalarına odaklanacağını söyledi. Güç, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidar milleti önemsemiyor, umursamıyor. O yüzden tehditle, şantajla belediye devşirmekle, kavga çıkartarak milletin gözünü gerçeklerden. uzaklaştırmaya çalışıyor. Ama AKP iktidarının göremediği bir gerçek var: Millet kendi derdiyle ilgilenilmesini istiyor. Artık gerçek gündemimize odaklanma zamanının geldiğini bizler görüyoruz. Seçim geliyor, bakın seçim. Seçimde her şeyi milletimiz sıfırlayacak. Yeni Parti bunun için var oldu. Varlık amacımız budur. Karakteri bozuk olan geçmek isteyen herkes geçsin. AKP iktidarına yalakalık yapmak isteyen herkes yapsın. Bu iktidar bitmiştir. Biz bu zalim anlayışla aynı mantıkta değiliz. Olamayız. Bizim derdimiz milletimizdir. Millettir, millet! Ve bugün de bunun için Foça’dayız. Foça İlçe Başkanlığımızın açılışında, İzmir’in dört bir yanından gelen örgütümüzle omuz omuza olacağız. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi hesabın peşinden giderse gitsin; biz kendi yolumuza, milletimizin yoluna bakacağız. Çünkü Bizim gücümüz milletimizdir. Bizim gücümüz örgütümüzdür. Biz buradayız! Örgütümüz burada! Milletimiz burada! Ve bu yürüyüşü hiç kimse durduramayacak. Genel başkanımız Özgür Özelin liderliğinde ülkemizin dört bir yanında büyüyen bu yürüyüşün sonunda son sözü yine millet söyleyecek. Seçim gelecek. Sandık gelecek. Ve bu ülkenin geleceğine yine millet karar verecek! Hep birlikte, omuz omuza, milletimizle yan yana… Yolumuz açık olsun. Foça İlçe Başkanlığımız partimize, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olsun!"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ise Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın, parti değiştirmesine değinerek şöyle konuştu:

"Kötü zamanlardan geçiyoruz. Hakikaten çok kötü zamanlar yaşıyoruz. Her sabah kalkıyoruz yeni bir kötülükle, bir haksızlıkla, can sıkıcı, sinir bozucu haberle karşılaşıyoruz. Bugün de öyle oldu. Sizlerin oylarıyla, sizlerin emekleriyle, Foça’daki bütün muhalif seçmenin oylarıyla, alın terinizle seçilmiş bir belediye başkanı bugün mücadele ettiğimiz tarafa geçti. Biz 2023 seçimlerinde hep beraber bir seçim mücadelesi verdik. 5 parti CHP listesinden olmak üzere toplam 6 parti birlikte seçim mücadelesi verdik. Birlikte oy istedik. Gittik, dedik ki oy isterken, 'Bugünkü iktidardan şikâyetçiysen, bugünkü iktidardan kurtulmak istiyorsan, bugünkü iktidarı değiştirmek istiyorsan bize oy verin' dedik. Söz verdik. Taahhüt ettik. Dedik ki, 'Bizi seçin. Biz bunlarla mücadele edeceğiz' dedik. Bizden sonra belediye başkanları da aynısını yaptı. Buradaki belediye başkanı da aynısını yaptı. Dedi ki, 'Bugünkü iktidarın siyaset anlayışıyla mutabık olanlar onlara oy versin. Değilseniz bana oy verin' dedi. 'Bugünkü iktidarı değiştirmek isteyen, bugünkü kara düzeni değiştirmek isteyen, bugünkü iktidarın siyaset anlayışıyla mutabık olmayanlar bana oy versin' dedi. Öyle mi? Hep beraber sizler de gece gündüz, sabahın köründen akşamın bir saatine kadar beraber onunla mücadele etmediniz mi? Ona destek olmadınız mı? Kapı kapı dolaşmadınız mı? Oy istemediniz mi? Oy isterken ne dediniz? 'Bizi yerelde iktidar yapın. Biz sonra genelde, genel iktidarı değiştireceğiz' demedik mi? Böyle söylemedik mi, böyle istemedik mi? Peki şimdi bugünkü bu kara düzeni değiştirmek için Foça’nın bütün muhaliflerinden, bütün muhalif seçmenlerinden oy alıp bugünkü iktidarın yanına birileri sıvışmışsa, sıvışıp gitmişse sadece bize mi haksızlık etmiş olur? Sadece size mi haksızlık etmiş olur? Sadece sizin emeğinizi mi çalmış olur? Yoksa bütünüyle Foça’ya mı haksızlık etmiş olur? Bütünüyle Foça’ya, bütünüyle Foça’nın bütün muhalif seçmenlerine ihanet etmiş olur. Onu kandırmış olur. Foçalı, AKP’li belediye başkanı isteseydi AKP’li belediyesine, AKP’li adaya oy verirdi. Dolayısıyla Foça’yı bütünüyle kandırdı, bütünüyle Foça’ya haksızlık etti. Hatta sadece Foça’nın muhaliflerini de değil. Foça’da AKP’ye oy veren AKP seçmeni de bu kişinin belediye başkanı olması için vermedi ki, kendi adaylarının belediye başkanı olması için verdi. Dolayısıyla bütünüyle Foça’ya ihanet edildi. Yapılan yanlış sadece bize yapılan yanlış değildir. Yapılan yanlış sadece sizin emeğinize yapılan yanlış değildir. Bütünüyle Foça’ya yanlış yapılmıştır, bütünüyle İzmir’e, bütünüyle Türkiye’ye."

Parti değişikliklerinin siyasi mücadelelerini etkilemeyeceğini belirten Uzun, muhalefete mücadeleyi sürdürme ve umutsuzluğa kapılmama çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolumuza devam edeceğiz. Geriye hiç bakmayacağız. Geriye hiç bakmadan devam edeceğiz. Duramayız. Vazgeçemeyiz. Yılgınlığa düşemeyiz. Biz mücadele edeceğiz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Telefonlarımızı çıkaracağız. Telefonlarımızda kayıtlıysa yazacağız yanına 'AKP’li diye, kapatacağız. Yahu, bu kara düzeni değiştirme mücadelemizde bizi terk etti diye sileceğiz. O kadar. Kapatacağız defteri. Biz yolumuza bakacağız. Biz ilerleyeceğiz. Geriye baka baka hiç kimse ilerleyemez. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bileceğiz ki bizim bugünkü kara düzeni değiştirme mücadelemizde bizi terk etmiştir, o kadar. Yapacağımız iş budur. Sakın ha umutsuzluğa kapılmayın, yılgınlığa düşmeyin. Kim giderse gitsin, giden her kişinin yerine on kişi kazanacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin bütün muhalifleri olarak, Türkiye’nin bütün demokratları olarak Türkiye’yi bu girdaptan çıkaracağız. Her ne olursa olsun, her şeye rağmen çıkartacağız. Her haksızlığa rağmen çıkaracağız. Her ihanete rağmen çıkaracağız. Her kötülüğe rağmen Türkiye’yi bu girdaptan çıkaracağız. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun."

YÜCEL: BU YOLDA YÜRÜMEK YÜREK İSTER

YENİ Parti İzmir Milletvekili Deniz Yücel de iktidarın muhalefet belediyelerine yönelik uygulamalarına değinerek Özgür Özel liderliğinde demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde 2023 yılında bir yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde girdiğimiz ilk seçimde partimizi Türkiye’nin birinci partisi yaptık. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Belediyelerimizin gelirlerini mi kesmediler? Yetmedi. Belediyeler hizmet üretmesin diye genelgeler mi çıkarmadılar? Yetmedi. Belediye kreşlerini mi kapatmadılar? Yetmedi. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarımızı iftiralarla, asılsız suçlamalarla, karalamalarla Silivri zindanlarına mı göndermediler? O da yetmedi. Şimdi belediye başkanlarımızı korkutarak, yıldırarak, sindirerek ayartmanın ve devşirmenin peşine düştüler. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, onun önderliğinde çıktığımız yol demokrasiye giden yoldur. Bu yol adalete, hukukun üstünlüğüne, ekonomik refaha ve insanca yaşama giden yoldur. Ama bu yol engebelerle doludur. Bu yol tuzaklarla doludur. Bu yol her türlü engelle, engebeyle ve yoldan çıkartma çabasıyla doludur. Bu yolda yürümek her babayiğidin harcı değildir. Bu yolda yürümek yürek ister. Bu yolda yürümek cesaret ister. Bu yolda yürümek inanç ister, kararlılık ister."

"KEŞKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETSEYDİ"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın parti değişikliğine ilişkin ise Yücel, "Buradan bir çift söz de Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla, bu mevcut düzenden rahatsız olan, iktidarı değiştirmek isteyen her siyasi görüşün, her muhalif görüşün oylarıyla belediye başkanı seçilen ama bugün başka partiye geçen arkadaşa bir çift sözüm var. Yazıklar olsun. Keşke bu utancı yaşatmasaydı da belediye başkanlığından istifa etseydi, belediye başkanlığını bıraksaydı" ifadelerini kullandı.

Törende 27. Dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve YENİ Parti Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, "Saniye istifa" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atarak Foça Belediyesi binası önüne yürüdü. Burada, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın parti değiştirmesi, tahta sandalye ve sahte dolarlarla protesto edildi. Program, ilçe başkanlığı binasının kurdele kesilerek açılmasıyla sona erdi.