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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ardahan programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ardahan programı belli oldu

9.09.2026 21:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ardahan programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Eylül Perşembe günü Ardahan’da çeşitli temaslarda bulunacak. Özel’in programında kadın buluşması, pazar yeri ziyareti, esnaf ziyaretleri ve yürüyüş yer alıyor.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 10 Eylül 2026 Perşembe günü Ardahan’da gerçekleştireceği program belli oldu.

Özel, programı kapsamında ilk olarak saat 14.30’da Çamlıçatak Köyü’nde düzenlenecek kadın buluşmasına katılacak.

Özel’in ikinci durağı ise saat 15.30’da Karagöl Mahallesi Erhan Öztürk Caddesi, Serhat Ulucami yanında bulunan pazar yeri olacak.

Programın son bölümünde Özel, saat 16.00’da Kongre Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve yürüyüşe katılacak.

Özgür Özel’in Ardahan programı şöyle:

14.30: Kadın Buluşması – Çamlıçatak Köyü

15.30: Pazar Yeri Ziyareti – Karagöl Mahallesi, Erhan Öztürk Caddesi, Serhat Ulucami yanı

16.00: Esnaf Ziyareti ve Yürüyüş – Kongre Caddesi

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