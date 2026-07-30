YENİ Parti Giresun'da il başkanlığını açtı

YENİ Parti’nin Giresun’daki örgütlenme çalışmalarının ilk adımı, il başkanlığı binasının açılmasıyla atıldı. Açılışa; YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Görele Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, CHP’den istifa eden ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, geçmiş dönem il başkanları ve milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl başkanlığı önünde konuşan YENİ Parti Giresun Kurucu İl Başkanı Gökhan Şenyürek şunları söyledi:

“Bugün yeni bir umudun, yeni bir mücadelenin ve Türkiye’nin geleceğine uzanan yeni bir yolun kapısını hep birlikte açıyoruz. Bugün yalnızca yeni bir siyasi örgütlenmenin ilk adımını atmakla kalmıyoruz; adalet isteyenlerin, emeğinin karşılığını alamayanların, geleceği elinden alınan gençlerin ortak mücadelesini büyütüyoruz. İşte bu nedenle diyoruz ki: Yeni bir başlangıç için birlikte yola çıkıyoruz.”

“MİLLETİMİZ BİZE ‘YA BİR YOL BULUN YA DA YENİ BİR YOL AÇIN’ DEDİ”

Ülkenin bir dönemini daha kaybetmesine seyirci kalmalarının istendiğini ancak bunu kabul etmediklerini söyleyen Şenyürek, YENİ Parti’nin tarihsel bir sorumluluğun sonucunda doğduğunu belirtti. Şenyürek, şunları kaydetti:

“Demokratik yolların tamamı tıkandığında milletimiz bize, ‘Ya bir yol bulun ya da yeni bir yol açın’ dedi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi başka çare kalmamıştı. Bu süreç birçoğumuz için hiç kolay olmadı. Ancak geride bıraktığımız hüzünden daha büyük bir umutla milletimizle birlikte yeni bir yol açtık. YENİ Parti işte bu tarihsel sorumluluğun sonucunda doğmuştur.

Genel Başkanımızın söylediği gibi, ‘Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez.’ YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek, geriye bakmadan iktidara doğru yürüyecektir.”

“YENİ PARTİ, İLK SEÇİMDE TÜRKİYE’NİN İKTİDAR PARTİSİ OLACAK”

YENİ Parti’nin, aralarında Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş’in de bulunduğu 91 milletvekilinin kurucu iradesiyle TBMM’nin ana muhalefet partisi olduğunu ifade eden Şenyürek, “YENİ Parti, daha kuruluşunun ilk gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ana muhalefet partisi olmuştur. Yapılacak ilk seçimde de Türkiye’nin iktidar partisi olacaktır” dedi.

Şenyürek, YENİ Parti’yi ülke genelinde örgütleyerek iktidara hazırlayacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi bu tarihi adımı ülkemizin dört bir yanında omuz omuza veren örgütlerimizin gücüyle büyütüyoruz. Meclisteki kurucu irademizi sahadaki örgütlü gücümüzle birleştiriyor, YENİ Parti’yi mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il iktidara hazırlıyoruz. Yolumuz iktidar yoludur, pusulamızın gösterdiği yön iktidardır.”

“BİZ BU YOZLAŞMIŞ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Partinin iktidar hedefinin yalnızca ülkeyi yöneten isimleri değiştirmek olmadığını vurgulayan Şenyürek, şunları söyledi:

“Biz bu yozlaşmış düzeni değiştireceğiz. Ekonominin önceliklerini değiştireceğiz. Siyasetin dilini değiştireceğiz. İktidarla yurttaş arasındaki ilişkiyi değiştireceğiz. Devleti yeniden milletin, ülkenin zenginliğini onu üretenlerin, geleceği ise çocuklarımızın yapacağız. Biz bu kara düzeni değiştireceğiz.”

ŞENYÜREK’TEN GİRESUNLULARA ÇAĞRI: BİZİMLE YÜRÜYÜN

YENİ Parti’nin kapılarının ülkenin değişmesini isteyen herkese açık olduğunu ifade eden Şenyürek, Giresunlulara şu çağrıda bulundu:

“Genel Başkanımızın da dediği gibi; sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, sosyalistlere, özgürlükçülere, yurtseverlere ve bu ülkenin değişmesini isteyen herkese kapımız açıktır.

Buradan bütün Giresunlulara sesleniyorum; çocuğunun geleceğinden kaygı duyanlar, bizimle yürüyün. Emeğinin karşılığını alamayanlar, bizimle yürüyün. Adalet ve demokrasi isteyenler, özgür ve onurlu bir Türkiye özlemi taşıyanlar, bizimle yürüyün. Cumhuriyete ve Atatürk’ün gösterdiği hedeflere inananlar, bizimle yürüyün. Bu mücadele hepinizin mücadelesidir. Bu gelecek hepinizin geleceğidir. Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, bu kara düzeni birlikte değiştireceğiz, yeni bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız."

GEZMİŞ: ESKİ EZBERLER BİTMİŞ, YENİ BİR YÜRÜYÜŞ BAŞLAMIŞTIR

CHP’den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katılan Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de açılışta yaptığı konuşmada, YENİ Parti’nin Giresun’daki ilk güçlü adımını attıklarını söyledi.

Gezmiş, şöyle konuştu:

“Bugün burada umudun kapısını açmak için bir aradayız. Bugün adaletin, demokrasinin, halkın iktidar yürüyüşünün Giresun’daki ilk güçlü adımını hep birlikte atıyoruz. Eski ezberler bitmiştir değerli dostlarım. Yeni bir yürüyüş başlamıştır. Biz de o yürüyüşün Giresun’daki ilk adımlarını bugün burada atıyoruz.

Giresun’umuz tarih boyunca Cumhuriyete, demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkmış insanların şehridir. Giresun uşakları; dedelerimiz, atalarımız nasıl Kurtuluş Mücadelesi’nde korkmadıysa biz de aynı cesaretle hep birlikte yolumuzu yürümeye devam edeceğiz.”

“HEDEFİMİZ ASLA MUHALEFETTE KALMAK DEĞİLDİR”

YENİ Parti’nin hedefinin iktidar olduğunu vurgulayan Gezmiş, “Biz önümüze bir rota koyduk. Artık hedefimiz asla muhalefette kalmak değildir. Bu aziz millet adalet istiyor. Bu güçlü millet hukuk istiyor. Bu cesur millet yeniden umut istiyor ve biz bugün o umudu büyütmek için buradayız” dedi.

Cumhuriyet değerleriyle yetiştiğini ve siyasi yaşamı boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüdüğünü dile getiren Gezmiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hepimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nde büyüdüm. Bu parti bana ailemden miras kalan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı, Cumhuriyet sevgisini, halk için siyaset yapmayı öğretti. Ancak ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki demokrasi, hukuk ve adalet mücadelemizi aynı zeminde sürdürmek artık mümkün değildir.

Bu nedenle yeni bir tarihsel sorumluluk almış bulunuyoruz. Bu nedenle yeni bir yol açtık. Bu nedenle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı tüm yol arkadaşlarımızla YENİ Parti çatısı altında buluştuk.”

KÖSE: 20 BELEDİYE MECLİS ÜYEMİZLE BİRLİKTE YENİ PARTİ’DEYİZ

CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıklayan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de tarihi bir süreç yaşandığını belirterek, partililerin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Köse, şunları kaydetti:

“Tarihi bir anı, tarihi bir süreci birlikte yaşıyoruz. Butlan kararı çıktığında partimizde yaptığımız toplantıda sizlerden, ‘Siyaset insanları ikna etme sanatıdır. Sakın bizi yalnız bırakmayın da bizi ikna etmesinler’ diye rica etmiştim. Sizler de sağ olun, bizleri yalnız bırakmadınız. Sizlerin büyük desteği sayesinde kimsenin bizi ikna etme şansı olmadı. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum.”

YENİ Parti’ye partililerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Köse, “Vatandaşlarımızdan da ‘Yeni Parti’ye geçelim, YENİ Parti’de olalım, birlikte olalım’ yönünde talepler geldi. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HEPİMİZ AYNI YÖNDE KARAR ALDIK”

Butlan kararının ardından belediye meclisi üyeleriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Köse, 20 belediye meclisi üyesinin tamamının YENİ Parti’ye katılma kararı aldığını belirterek şöyle konuştu:

“İki gün önce il ve ilçe başkanlarımızın da bulunduğu toplantıda belediye meclisi üyelerimiz ve il genel meclisi üyelerimizle bir araya geldik. Sağ olsunlar, 20 belediye meclisi üyemizin tamamı bizimle beraber. Hepimiz YENİ Parti’de görev almaya, YENİ Parti için çalışmaya ve YENİ Parti’ye geçmeye söz verdik. Hepimiz şu anda buradayız.

Bizlere dua eden, yardımcı olan ve yanımızda duran herkese minnettarım. YENİ Parti şehrimize, ülkemize ve insanımıza hayırlı olsun. YENİ Parti çatısı altında şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyacağız.”