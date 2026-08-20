YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir'den madencilere destek: 'Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz'

Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş maden işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem devam ediyor.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Demokrat Parti Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Uyanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemleri süren madencileri ziyaret etti.

Murat Emir, "Siz bırakın ağır gelmeyi, siz bu ülkenin güçlenmesi, büyümesi, enerji elde etmesi için canını ortaya koyan, terini ortaya koyan insanlarsınız. Sizler aslında birer kahramansınız. Sizlerin emeğini ödememek bir yana, sizin hak ettiğinizin mutlaka anında verilmesi gerekirken, maalesef yollara düşüyorsunuz. Açlık grevi yaptınız, yollara çıktınız, engellendiniz, defalarca gözaltına alındınız. Kışın karında, soğuğunda, şimdi yazın sıcağında asfaltın üstünde beklemek zorundasınız. Ama sesinizi duymuyorlar" diye konuştu.

Holdingin madencilerin haklarını 6 aydır ödemediğini, 160 milyar liranın üzerinde alacaklarının biriktiğini belirten Emir, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatı, maaş, diğer alacaklar ve 530'un üzerinde işçimiz mağdur. Geliyorsunuz, eylem yapıyorsunuz ancak zorla sesinizi duyuruyorsunuz. Defalarca gözaltına alıyorlar, tartaklıyorlar, görmezden, duymazdan geliyorlar ama en son geldiğinizde, üç bakan garantör oldu. 'Tamam, merak etmeyin' dediler. Hatta burada Başaran Başkan'ımla beraber maaşlar yatıyor mu, tazminatlar yatıyor mu diye kontrol ettik. Ondan sonra sizler evlerinize döndünüz.

"MADENLER KRALI OLMUŞ"

Ama yine olmadı, yine olmuyor ve bu şirket Bakanlık tarafından, bu iktidar tarafından korunuyor. 2 bin 300'ün üzerinde ruhsat almış bir şirket, bir kişi madenler kralı olmuş. Borcunu ödemeyen, bankaya faizini ödemeyen, banka kredisi kullanan, işçinin alın terini ödemeyen birine bu kadar maden nasıl verilmiş? Üstelik Bakanın sözleri var, 'Biz bir daha böylelerine maden vermeyeceğiz.' diyorlar ama öbür gün yine yer tahsisi yapıyorlar. Bakıyorsun, CEO'su TÜGVA'dan gelme. Yüreğinde Allah korkusu taşıyan birisi, maden işçisinin, çoluğuna çocuğuna oradan rızkını götüren, hayatını tehlikeye atan ama onuruyla çalışan maden işçisinin emeğini ödememek, Allah korkusu olan birinin yapacağı bir şey değildir. Bunlar korunuyorlar, destekleniyorlar. Bunlar maden işçisini gözden çıkarmışlar. Defalarca geliyorsunuz, mücadele veriyorsunuz. İstediğiniz de öyle çok aman aman bir şey değil. 'Maaşımızı verin, kıdem tazminatımızı verin, işten atılanları haksız yere atmayın, sendikamızla uğraşmayın' diyorsunuz. Ama onlar bu sese kulak vermiyorlar. Biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. Bu haklı mücadelenizde sizinle birlikteyiz. Olmaya da devam edeceğiz.

"YANINIZDAYIZ, YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu iktidarın, bu bakanların artık sizin sesinizi duyması lazım. Sadece maden işi yapanların, holdinglerin, patronların değil, işçinin de sesini duymaları lazım. Ve bilsinler ki bu işçinin hakkını böylesine yiyenler, kandıranlar, 'Garantör olduk' deyip evinize yolladıktan sonra yine maaşlarınızın ödenmesi için hiçbir şey yapmayanlar, para babalarına bütün bütçeyi akıtıyorlar. Ve onların iktidarı olarak onların haklarını koruyorlar. Ama işçiye gelince, emekliye gelince, memura gelince kulakları sağır, gözleri kör, vicdanları kararmış oluyor. Ama hep birlikte biz bu vicdansızlığı, haksızlığı yırtıp atacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Yanınızdayız arkadaşlar. Sonuna kadar yanınızdayız. Ama bu seferki mücadelenin artık daha öncekiler gibi 'Tamam, ödedik. Ödüyoruz. Kefil olduk. Garantörüz. Merak etmeyin' şeklinde değil, gerçekten hak ettiğinizi alacağınız bir şekilde çözülmesi lazım. Size de yazık. Bu ülkenin madencisine yazık. Bu ülkeye yazık. Ve bu ülkeye böylesine kastedenler maalesef hâlâ bu koltuklarda oturuyorlar. Yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz."

"TUTUKLUYORLAR, GÖZALTINA ALIYORLAR. OLMAZ BÖYLE"

Murat Emir, eylem yapan madencilerden birkaçıyle Meclis'te görüştüklerini, her tür desteği vereceklerini söylediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"AKP Grup Başkan Vekili'nden randevu aldık. Orayla da görüştüler. Burada oturanlar işçinin sesini duymuyorlar, patronun sesini duyuyorlar. Patronu destekliyorlar. 'Patronla, sanki bundan sonra ruhsat vermeyeceğiz' diyorlar ama öbür gün tekrar yeni ruhsatlar veriyorlar. Ben tekrar soruyorum: Bir kişi düşünün, bir holding düşünün. Holding borçlarını ödemiyor. Kredilerini ödemiyor. Devletten bir sürü kredi kullanmış. İşçinin hakkını ödemiyor. 'Param yok' diyor. Ama yepyeni tahsisler alıyor ve bunlara 2 bin 300'ün üzerinde maden ruhsatı verilmiş. Bu korunmadan, kayırılmadan, peşkeş çekilmeden olacak iş midir? Onun nasıl sırtını sıvazlıyorsanız, bugün de diyeceksiniz ki, 'İşçinin maaşını öde kardeşim', yapılması gereken bu. Onu yapacaklarına gelip sizi darp ediyorlar. Buraya sokmamaya çalışıyorlar. Tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar. Olmaz böyle."

ELBİSELERİNİ BAKANLIK ÖNÜNE ATTILAR

Enerji Bakanlığı önünde hak arayışlarını sürdüren Doruk Madencilik işçileri, elbiselerini bakanlık binasının girişine astı.