YENİ Parti heyetinden Girne'deki facia bölgesine ziyaret: 'Bile bile öldürdüler'

Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise halen arandığı facianın ardından yaralıların tedavisi sürüyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Başhekim Dr. Hasan Birtan’dan bilgi alan heyet, ardından gemiden yaralı kurtulan yurttaşlar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

"GÖZLERİMİN ÖNÜNDE CAN PAZARI YAŞANDI"

Faciadan yaralı olarak kurtulan Murat Sapan, gemi yetkililerinin defalarca uyarılmasına rağmen geri dönülmediğini ifade etti. Yaşanan can pazarını anlatan Sapan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şey yaşandı, tarifi yok. Can pazarıydı. 'Dön' diye defalarca uyarıldı, uyarılara aldırış edilmediği için bu duruma gelindi. Batmadan önce bir kadının 'Limana dönelim' diye bağırışı duyuldu. Üç metrede iki tane kız çocuğu cesedi gördüm, daha niceleri var."

"İNSANLARI BİLE BİLE ÖLDÜRDÜLER"

Bir akrabasını kaybeden, teyzesinden ise haber alamadığını belirten Ramazan Ünal da olaya tepki göstererek, "Buraya sahip çıkın, gündemde tutun. Çok mağdur insan var, insanları bile bile öldürdüler" dedi. Gemiden kurtulan bir diğer yurttaş Eda Yüce de bilinci kapalı olan ablasının Türkiye'ye sevk edildiğini ve yakınlarından haber beklediğini aktardı.

Ailelerin ve yaralıların taleplerini dinleyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sürecin ve ihmallerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.