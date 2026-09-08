YENİ Parti İl Başkanı Yalaz’dan AKP ve CHP’li başkan hakkında suç duyurusu

Mutlak butlan kararının ardından CHP Eskişehir İl Başkanı olarak atanan Volkan Enver Kılıç, Yalaz ve ekibinin toplanan yardım paralarını deprem bölgesine göndermediğini öne sürerek, “Eskişehir’de Ahbap benzeri bir durum yaşanmış” benzetmesini yapmıştı. Kılıç’ın ardından AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da benzer şekilde açıklamalarda bulunarak Yalaz’ı eleştirmişti.

İddialar üzerine harekete geçen YENİ Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak ve CHP İl Başkanı Volkan Enver Kılıç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir Adliyesi’ne gelerek 11 sayfalık dilekçeyi savcılığa sunduğunu söyleyen Yalaz, asılsız iddia ve ithamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Yalaz, "Özellikle şahsıma yönelik bir iftiralar bütünüyle, hatta sistemli bir iftiralar bütünüyle karşı karşıyayız. Deprem gecesi düzenlemek, depremzedeler adına bağış toplamak, depremzedeler adına toplanan bağışı depremzedelere göndermemek, Ahbap benzeri yöntemlerle para toplamak gibi asılsız iddia, itham ve iftiralarla sistemli bir şekilde tarafıma iftira, hakaret ve kamuoyuna yönelik de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu fütursuzca işleyen şüpheliler AKP İl Başkanı ve Butlan CHP'si İl Başkanı hakkında az önce suç duyurusunda bulundum. Savcılığa yaptığımız suç duyurusunda 11 sayfadan ibaret dilekçemizi bütün bilgi, belge ve delilleriyle birlikte savcılığa sunmuş olduk. Soruşturmanın başlayacağını ve süreç sonunda şüphelilerin hak ettikleri ve gereken cezayı alacaklarına aynı zamanda bir hukukçu olarak yürekten inanıyorum” dedi.

“DEPREMZEDELER İÇİN PARA TOPLAMADIK”

Depremzedeler için para toplamadıklarını ifade eden Yalaz, şöyle konuştu:

“Daha önce de defaatle ifade ettiğim gibi, hatta dosyaya da sunduğum davetiye ile de sabit olduğu üzere, aksine yönelik hiç kimsenin de aksi bir yorumda bulunmadığı da değerlendirilerek net olarak ifade edebilirim ve kamuoyuna da adli makamlara da açık yüreklilikle ifade edebilirim ki, biz depremzedelere bağış adı altında bir kuruş dahi para toplamış değiliz. Bir kişi, bakın bir kişi çıkıp, ‘Biz o gece depremzedelere gönderilmesi adına para verdik’ diyemez. Bugüne kadar da diyen birisini bütün aramalarına rağmen bulamamışlardır. Hal böyleyken bu gerçek hem kamuoyu tarafından hem de bizzat şüpheliler tarafından bilinirken kötü niyetli olarak suç işleme kastıyla hakkımda 'Deprem parası topladı, depremzedelere göndermedi. Ahbap benzeri yöntemle para topladılar. Efendim deprem paraları nerede' gibi o gece birlik ve beraberlik gecesi adı altında yapılan gecenin sanki bir depremzedelerle dayanışma ve depremzedeler için bağış toplama gecesiymiş gibi fütursuzca bu iddiaları ortaya atanlar hakkında elbette suç duyurusunda bulunma haklılığımız ortaya çıkmıştır."

“ŞAHSIMIZA YÖNELİK İFTİRALARA ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

“Şahsımıza yönelik iftiralara asla sessiz kalmayacağız” diyen Yalaz, şunları kaydetti:

“Yine doğruyu ve gerçeği bildikleri halde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan bu kişiler hakkında yine ilgili madde hükmünce gerekli cezanın verileceğini düşünüyoruz ve hukukçu olarak biliyoruz. Bu ihtimalle şahsımıza yönelik iftiralara asla sessiz kalmayacağız. Bugüne kadar basın kuruluşları aracılığıyla verdiğim birkaç cevap dışında konuya ilişkin böyle bir yola tevessül etmeme sebebinin bizzat onların fütursuzca siyasetlerine alet ettikleri, depremde hayatını kaybeden depremzedelerin, canlarımızın anısına ve yakınlarını kaybeden depremin mağdurlarına saygımızdan dolayı böyle bir yola tevessül etmedik. Ancak konu bir türlü depremzedeleri de rencide edecek şekilde gündemden düşmemesi, suçu işleme kastı ve iradesinin fütursuzca devam etmesi sebebiyle bugün işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.”

“AKP VE CHP ESKİŞEHİR’DE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR”

AKP ve CHP’nin Eskişehir’de birlikte hareket etiğini ileri süren Yalaz, “Bir hususa daha son olarak dikkat çekmek istiyorum. Şüpheliler yani AKP İl Başkanı ve butlan CHP'si İl Başkanı alenen bu konuda birlikte hareket etmişler. Birbirlerini tamamlayıcı beyanda bulunmuşlar. Ve kamuoyuna yönelik verdikleri demeçlerde, birçok video kaydında aynı anda videoları yayınlanacak şekilde tarafımı, şahsımı ve benim, benim aracılığımla YENİ Parti'yi yıpratacak bir yola tevessül etmişler. Bu elbette normaldir. Bu elbette siyaseten amaç edinmiş olmaları da normaldir, bunu yadırgamıyoruz. Ama bunu yaparken suç işlemelerinin de elbette ki sessiz tarafı olmayız” ifadelerini kullandı.

“TÜM HESAPLARIMI İNCELEYEBİLİRLER”

Tüm hesap hareketlerinin incelenmesi talebinde de bulunan Yalaz, “Ve dilekçemde de belirttim. Sadece o gecenin öncesi ya da sonrasında değil, 35 yıllık hayatımın tamamına ilişkin bütün şahsi hesaplarımın incelenmesine muvaffakiyette bulunduğumu da dilekçemde belirttim. Bu konuda da sonuna kadar kendime de güveniyorum. İncelenmesi konusunda da ısrarcıyım” şeklinde konuştu.