Yeni Parti il başkanları örgütlenme çalışmalarını anlattı: ‘Halk hareketinin kuruluşunu görüyoruz’

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin seçilmiş yönetiminin 24 Temmuz’da kurduğu Yeni Parti, hızla örgütlenme çalışmalarına başladı. Parti şimdiden seçime girme yeterliliği için gerekli olan 41 ildeki örgütlenme zorunluluğunu yerine getirdi.

Parti kurmayları, bu hafta sonuna kadar 60, eylül sonuna kadar da Türkiye genelindeki örgütlenmelerini tamamlamak istediğini belirtti. Henüz net bir takvim olmadığını belirten kurmaylar, ağustos ayı içinde partinin ilçe kongrelerine başlamak istediğini de aktardı. Partinin kurucu il başkanları ise, illerde karşılaştıkları tabloyu aktardı.

‘EMEKLİ MAAŞININ TAMAMINI VEREN VAR’

Hazine yardımı olmadığı için buldukları yeni binaların kiralarını cepten karşılamak zorunda olduklarını söyleyen başkanlar “Elbette CHP’nin imkanları, binaları yok. Ama sokakta da yoğun bir ilgi var. Örneğin binanın kirasını il yönetimi olarak cepten ödedik. Ama binayı açtıktan sonra çay bardağı alanlar, şeker alanlar, sandalya ve masa getirenler oldu. Bu da bizi mutlu ediyor. Eskiden dinlediğimiz hikayeler gibi. Gerçek bir halk hareketinin kuruluşunu görüyoruz. Sıvayı, boyayı, tamiri birlikte yapıyoruz” dedi.

Bolu İl Başkanı Tahsin Karagöz, “Karşılaştığım bir emekli yurttaşımız, aylık maaşının tamamını bize bağışlamayı istedi” örneğini verdi.

‘DİĞER PARTİLERDEN DE İLGİ VAR’

Başkanlar, henüz resmi işler nedeniyle üye kayıtları alamadığını aktardı.

Buna karşın üyeliğin açılmasını bekleyen çok sayıda yurttaş olduğunu belirten başkanlar, CHP’den de büyük oranda bir geçiş beklediklerini söyleyerek “Değişim sonrası zaten büyük oranda üye sayısını artırmıştık. Şimdi bunun üzerine koymayı hedefliyoruz. CHP’den ayrılık zordur ama biz üyelerin kendiliğinden bize geldiğini ve hızla artık üye olmayı beklediğini görüyoruz. Biz direnebildiğimiz kadar direndik, sonrasında binalardan çıktık. Ama Atatürk ilkeleri, bu ülkenin kurucu değerleriyle oralardan ayrıldık. CHP’ye boş binalar kaldı. Şimdi hedefimiz sadece CHP’lileri değil, her partiden insanı buraya üye yapmak. Zaten mahallerimizde diğer partilere üye olduğunu bildiğimiz bazı insanların da ‘Burada ne oluyormuş’ diye yanımıza geldiğini, hatta yardım etmeyi teklif edenlerin olduğunu da görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.