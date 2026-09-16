YENİ Parti Karadeniz'de sorunları dinliyor: 'Karadeniz’de ürün değişiyor ama üreticinin kaderi değişmiyor'

Karadeniz illerinde saha çalışmalarını sürdüren YENİ Parti heyetleri, üreticilerle bir araya gelerek tarım sektöründe yaşanan sorunları yerinde dinliyor. Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan YENİ Parti PM Üyesi, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bölgenin farklı illerinde farklı ürünlerin öne çıktığını ancak üreticilerin benzer ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

‘MALİYET ARTIYOR, ÜRETİCİNİN YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR’

Giresun’da fındık, Samsun’da çeltik, Rize’de ise çay üreticisinin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Işık Gezmiş, akaryakıt fiyatlarındaki artışın da tarım sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Motorine gelen 6.62 TL zammın, yalnızca çiftçinin değil, nakliyecinin ve esnafın da maliyetlerini artıracağını belirten Gezmiş, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Elvan Işık Gezmiş şöyle konuştu:

“Karadeniz’de ürün değişiyor ama üreticinin kaderi değişmiyor; Giresun’da fındıkçı, Samsun’da çeltikçi, Rize’de çay üreticisi maliyetin altında eziliyor.

Motorine gelen 6.62 TL zam da doğal olarak üreticinin, nakliyecinin ve esnafın maliyetine eklenecek. Bu noktada bir an önce tarımsal üretim için indirimli mazot ve enerji şoklarına karşı geçici vergi koruması açıklanmalıdır.”

‘ÜRETİCİYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Karadeniz’de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarının yalnızca sorunları tespit etmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Elvan Işık Gezmiş, üreticilerin taleplerini ortak bir tarım politikası içerisinde ele aldıklarını belirtti.

YENİ Parti’nin üreticilerin sorunlarını sahada dinleyen ve çözüm önerileri geliştiren bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Elvan Işık Gezmiş, “Milletimizin kurduğu YENİ Parti’miz, üreticilerimizi sadece dinleyen değil, ortak bir Karadeniz Tarım Programı hazırlayan da partidir” dedi.

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz illerinde sürdürülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirterek, üreticilerin emeğinin karşılığını alması için gerekli çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

‘YENİ PARTİ TOPLUMUN HER KESİMİNİN PARTİSİDİR’

Açıklamasının sonunda YENİ Parti’nin farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını birlikte ele aldığını belirten Elvan Işık Gezmiş, şöyle devam etti:

“Karadeniz illerinde yaptığımız saha çalışmaları sonrasında üreticilerimizin hakkını alması, yüzünün gülmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz.

YENİ Parti; işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, kadınların, gençlerin partisidir. Ayrımsız herkese, her kesime hizmet etmeyi önceleyerek yolumuza devam edeceğiz.”

Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz’in üretim gücünün korunmasının yalnızca bölge ekonomisi açısından değil, Türkiye’nin tarımsal geleceği ve gıda güvenliği açısından da önem taşıdığını ifade etti.