YENİ Parti kongre takvimini açıkladı, 26 Ağustos’a kadar üye olanlar oy kullanacak: YENİ Parti kongrelere başlıyor

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında partinin 26 Ağustos itibariyle kongre sürecini başlatacağını duyurdu. Buna göre; kongre takviminin ilanı resmen 22 Ağustos’ta yapılacak. Ardından 26 Ağustos’ta parti üyelerinin listeleri ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve itiraz süreleri başlayacak. Sonrasında 12 Eylül’de ilçe başkanlıkları için, 18 Ekim’de de il başkanlıkları için 26 Ağustos’a kadar üye olan partililerle “ön seçim” benzeri bir başkanlık seçimi yapılacak. Siyasi Partiler Yasası’na göre, parti içi seçimlerin delegeler tarafından yapılması zorunlu olduğu için, delege seçilen isimlere, il ve ilçe başkanlığı için üyelerin seçtiği isimler önerilecek.

GENEL BAŞKAN DA ÜYELERLE

Parti kurmaylarının aktardığına göre, il kongrelerinin 27 Ekim’de bitirilmesi hedefleniyor. Sonrasında da Parti Meclisi toplanarak bir kurultay tarihi belirleyecek. Genel başkanlık seçiminde de kongrelerle aynı yöntem izlenecek. Büyük kurultay öncesi genel başkanlık seçimi yapılması için üyelerin önüne sandık koyulacak. Üyelerin belirlediği isim, büyük kurultayda genel başkan adayı olarak delegelerin onayına sunulacak.

HEDEF ‘KATILIMCI DEMOKRASİ’

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bu seçim sisteminin Türkiye’de ilk defa deneneceğini belirterek kendilerinin de bu süreci yaşayarak tecrübe edeceğini vurguladı. Asıl hedeflerinin “katılımcı demokrasi” olduğunu söyleyen Emre, iktidar olduktan sonra da Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirmeyi istediklerini belirtti. Emre, yapacakları değişiklikle delege sistemini kaldıracaklarını ve parti yöneticilerinin doğrudan üyeler tarafından seçilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

‘TARTIŞMALARDAN UZAK DURACAĞIZ’

Öte yandan parti Eylül ayında da saha çalışmalarını başlatmayı planlıyor. Parti kurmayları bu kapsamda Eylül ayında milletvekilleri ve parti örgütleriyle sahaya inerek YENİ Parti’yi kurmaya neden ihtiyaç duyduklarını, partinin Türkiye’nin sorunlarına karşı ne çözüm önerileri sunduğunu anlatacağını belirtti. Kurmaylar bu süreçte en son Menderes Belediyesi seçimlerinde CHP ile yaşanan gerilim gibi gerilimlerin yaşanması ihtimaline karşı da “Hızla kuruluş ve örgütlenmemizi tamamlayacağız. Kongre süreçlerimizi de bitirerek seçime hazır hale getireceğiz. O sırada da insanlara YENİ Parti’nin Türkiye’nin sorunlarına nasıl baktığını anlatacağız. Butlan yönetimiyle ya da muhalefetle herhangi bir kısır tartışmaya girmeyeceğiz. Zaten toplumun bizden beklentisi, YENİ Parti’yi kurmamızı istemesi de bu tartışmalardan uzak durarak sorunlarına çözüm üretmemizi istemeleri” dedi.