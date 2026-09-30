YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, partisinden istifa etti

YENİ Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, 26 Eylül Cumartesi günü Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Ankara’ya götürülen Türktaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 29 Eylül’de tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Türktaş, tutuklanmasının ardından istifa etti.

Türktaş, istifasında şunları söyledi:

“Yaşamış olduğum iftira sonucu Sincan Cezaevi’ne gönderildim. Bu iftiraların ve yanlış anlaşılmaların en kısa zamanda ortaya tüm açıklığıyla çıkacağına eminim. Ben ne YENİ Partimizi ne de Konya’mızı mahcup edecek hiçbir işin içinde olmadım. Bugün burada Konya İl Başkanı olmam sebebiyle siyasi bir saikle tutulduğumun farkındayım. YENİ Partimizin kongre süreçlerinin doğru ve sağlıklı ilerleyebilmesi için görevimden istifa ediyorum. En kısa sürede gerçeklerin açığa çıkacağına inancım tamdır. Bu süreç en kısa zamanda tamamlandığında dışarda mücadeleye devam etmek için bekliyor olacağım. Bir çiçeği koparabilirsiniz. Ancak baharın gelişini asla engelleyemeceksiniz.”