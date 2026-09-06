YENİ Parti kurmayları gençlere nasıl ulaşacaklarını gazetemize değerlendirdi: 'Değişimin en önemli mimarları olacaklar'

Türkiye’deki çeşitli anket ve araştırma şirketlerine göre (BUPAR, ORC, KONDA vb.) seçimler normal tarihi olan 2028’de yapılırsa toplam seçmen sayısının 71,6 milyona yakın olması bekleniyor. Seçim sırasında yaklaşık 6.5 milyon genç yani toplam seçmen sayısının %9’u ilk kez sandık başına giderek oylarını kullanacak. KONDA & GoFor’un (Gençlik Algı Araştırmaları) paylaştığı son verilere göreyse sandıktaki ağırlıklı grubu Y ve Z kuşağı oluşturacak.

Şirketlerin yaptığı araştırmalarda gençlerin oy verme eğilimi de analiz ediliyor ve her partiye göre bir oy yüzdesi ortaya konuyor. Ancak 21 Mayıs 2026’da gençlerin ve yurttaşların belki de ilk kez duyduğu bir mahkeme kararı verildi. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve atandı. 21 Mayıs 2026’daki butlan kararının ardından CHP’deki yenilikçi kadrolar partiden ayrılarak YENİ Parti’yi kurdu. Peki gençler YENİ Parti’yi tanıyor mu?

Kuruluşunun üzerinden yaklaşık bir ay geçen YENİ Parti’de Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlenen Cem Aydın, Cumhuriyet’in sorularını yanıtlarken, gençlerin çok sesli ve özünde değişim olan bir siyaseti talep ettiklerini belirtti. Aydın, YENİ Parti’de daha katılımcı ve cüretkâr siyasi adımlar atıldıkça gençler arasındaki farkındalığın ilgiye dönüştüğünü söyledi.

'SİYASETTEKİ KAST SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRDIK'

Gençlerin her dönem değişimlerde ana aktör olduğunun altını çizen Cem Aydın, “Gençlik, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımıyla birer kıvılcım. Bizler Yeni Parti’mizde genç kadrolara değerli olduğunu hissettiriyoruz. Biz siyasetteki kast sistemini ortadan kaldırdık. Z kuşağının asli rahatsızlığı içinde bulunduğumuz adaletsiz işleyiştir.” dedi.

YENİ PARTİ'NİN GENÇ POLİTİKALARI

Henüz ilk kongresini yapmayan YENİ Parti’nin gençliğe yönelik politikalarını ise kısaca özetleyen Aydın, “Asıl gayretimiz Türkiye’nin tüm demokrat gençlerinin doğrudan kendilerinin yön vereceği yeni nesil bir siyasetin yolunu açmak. Öğrencilerin geçim sıkıntısını da biz çözeceğiz, KYK burs miktarını en az 1 çeyrek altın seviyesine getireceğiz. Kadınlara, gençlere, kooperatiflere vereceğimiz finansman desteğiyle adil rekabet koşullarını inşa edeceğiz. Edirne’den Hakkâri’ye hiçbir kentin gençlerinin göçe mahkûm edilmediği bir Türkiye’ye ulaşmak hedefimiz” dedi.

‘EN ÇOK GENÇLERDEN YANKI BULUYOR’

Sokakta, internette ve toplumsal yaşamda Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin YENİ Parti’nin farkında olduklarını belirten İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Partimizi, 24 Temmuz 2026’da kurduk. Geçen süre içinde üye sayımız, 500 bini geçti. Yeni Parti’nin en çok yankı bulduğu kesimlerin başında gençlik geliyor” dedi.

'MADDİYATLA ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SANANLAR YANILIYOR’

Gençleri sadece maddi birtakım vaatlerle etkileyebileceğini sananların yanıldığını belirten Çelik, “Dünyaya açık ama ülkesini çok seven, ülkesinin gerilimden baskıdan kurtulmasını isteyen, bir gençlik var. Gençlik siyasete ve siyasetçilere güvenmiyor. YENİ Parti her şeyden önce gençliğe siyaset dayatmayacak. Çünkü gençlik dayatmalardan bıktı. Gençlik, kendi sesiyle, kendi sözüyle, kendi talepleriyle, siyasetin merkezinde olacak ve Türkiye’deki değişimin en önemli mimarlarından olacak” diye konuştu.

İSTANBUL MODELİ

‘İstanbul Modeli’ olarak adlandırılan bir formülü hayata geçireceklerini belirten Özgür Çelik, parti binalarını soğuk bürokrasi binaları olmaktan çıkaracaklarını ve gençlerin ders çalışabileceği yaşayan sosyal merkezlere dönüştüreceklerini belirtti. “Vaat anlatan klasik siyasetçi dili yerine; gençlerin hayat pahalılığını, gelecek kaygısını ve özgürlük taleplerini onlarla birlikte sokakta, atölyede ve üniversite çevresinde tartışan, formlar üreten dinamik bir saha kültürü kuracağız” çağrısı yapacaklarını dile getirdi.

‘BU DÜZEN DEĞİŞMEZ ALGISI ÇOK TEHLİKELİ’

Gençlere yayılmaya çalışılan umutsuzluğun aşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Barış Övgün, “Artık bu ülkeden bir şey olmaz. Seçimlerle bu düzen değişmez algısı çok yayılıyor. Bu da çok tehlikeli bir algı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden seçime giden süreçte en çok önem verdiğimiz ve vereceğimiz şeylerden biri de bu” dedi. Gençlerin sürece dahil olmasının kritik olduğuna dikkat çeken Övgün, “Siyasete küsmeden bu değişimin gerçek aktörü sizsiniz düşüncesini algılatabilirsek bu değişim sürecini gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÇOK SİYASETTE OLUN’

YENİ Parti’nin saha çalışmalarındaki demografik değişime de değinen Övgün, “Bizim yürüyüşlerimiz, mitinglerimizde daha önceden çok görmediğimiz kesimler var. Önceleri emekliler ve belli bir yaş üzeri bizim eylemlerimize ve mitinglerimize katılmıyordu. Ama son bir yıldır muazzam derecede emeklilerde, kadınlarda bir artış var” dedi. Önlerindeki süreçte asıl hedeflerinin gençler olduğunun altını çizen Övgün, özellikle birbirinden farklı bu kuşakların bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Övgün, “Bizim önümüzdeki süreçte en çok önem vereceğimiz kesim gençler olacak ve bu da özellikle üniversitelerin açılmasıyla başlayacak. O yüzden biz üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Bizim gençlere en azından şunu göstermemiz gerekiyor: Biz beraber karar verebiliyoruz. Karar mekanizmalarını etkiliyorsunuz. O yüzden daha çok siyasette olun” diyerek cümlelerini tamamladı.

YENİ PARTİ GENÇLERE NASIL ULAŞACAK?

Gençlerin en çok bir araya geldiği ortamların başında ‘sosyal medya platformları’ geliyor. YENİ Parti kurmayları yaptıkları açıklamada, fiziksel ve dijital sahayı birbirini tamamlayan ve güçlendiren bir iletişim stratejisi olarak kurguladıklarını belirtiyor. Büyük prodüksiyon şirketleriyle, milyonluk bütçelere ihtiyaçları olmadığını belirten kurmaylar, tepeden tırnağa yaratıcı gençlerin gönüllü emekleriyle örülmüş bir iletişim stratejisinden bahsettiklerini vurguladı.

Ayrıca, fiziksel ve dijital sahada Anadolu’nun dört bir yanından on binlerce genç yol arkadaşlarının sahaya çıkmak için gün saydıklarını belirtti.