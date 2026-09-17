YENİ Parti kurmayları ‘suni tartışmalara’ odaklanmadığını söylüyor: Gündem örgütlenme ve saha

YENİ Parti lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Parti kurmayları gündemlerinin YENİ Partili vekillerin ay sonuna kadar sürdüreceği saha çalışmaları, partinin devam eden kuruluş ve örgütlenme süreci, okulların açılması ve gelecek hafta yapılacak, üyelerin de oy kullanabileceği ilçe kongreleri olduğunu belirtti.

Kamuoyunda Yargıtay’dan gelen bildirimin ardından gündem olan “YENİ Parti adını mı değiştirecek?” gibi tartışmaların gündemleri olmadığını söyleyen kurmaylar “Bu suni bir gündem. Zaten parti kurulduğundan beri kamuoyunda olumsuz bir algı oluşması yönünde çaba var. Çünkü partinin iyi bir potansiyeli olduğu görülüyor. Bu tartışma bitince mutlaka başka bir tartışma başlatılacaktır. Yoksa öyle birbirine yakın isimler var ki... Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Hakikat Partisi, Hak ve Huzur Partisi... ‘Yeni’ isminden gitsek; Yeni Çağ Partisi, Yeni Yol Partisi, Yeni Yüzyıl Partisi... Böyle gidiyor. Diyelim ki gerçekten bir sorun oldu, Anayasa Mahkemesi isme izin vermedi. O zaman kurultayımızda ‘YENİ’ isminin yanına bir ek yapılır yola devam edilir ama biz sorun olacağını düşünmüyoruz. Örneklerden de gördüğünüz gibi sorun olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

ÜYELERLE İLK OYLAMA HAFTAYA

Partide asıl gündemin ilk defa üyelerle yapılacak seçimler ve saha çalışmaları olduğunu söyleyen kurmaylar “Şu anda Siyasi Partiler Yasası gereği zorunluluk olan mahalle delegeleri seçimi yapılıyor. Gelecek hafta 26 Ağustos’a kadar partimize üye olmuş olanlar ilçe yönetimi seçimleri için oy kullanacak. Yani 26-27 Eylül’de üyelerin oy kullandığı ilçe yönetim seçimleri yapılacak. Ardından yine Siyasi Partiler Yasası zorunluluğu olan resmi kongreleri yapacağız. Üyelerin seçtiği isimlerle ilgili delegeler yasal zorunluluğu yerine getirecek. O da 3-6 Ekim arasında tamamlanacak. İl yönetimleri seçimleri için de 17-18 Ekim’de üyelerimizin oy kullandığı seçimi yapacağız. Ancak bu bir salonda olmayacak. O ilin ilçelerine sandıklar kurulacak. Üyelerimiz ilçelerinde sandığa gidecek. Sonra yine delegeler 24-25 Ekim’de üyelerin seçimini resmileştirecek. Kurultay da 14-15 Kasım’da Ankara Spor Salonu’nda olacak” bilgisini paylaştı.